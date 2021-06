Brigittenau: Film-Vorführungen im „WIFAR“ am 10.6.

Anmeldung für 15.00 Uhr und 18.00 Uhr nötig: wifar@aon.at

Wien (OTS/RK) - Im „Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung (WIFAR)“ gehen am Donnerstag, 10. Juni, die nächsten 2 Aufführungen über die Bühne. In den „WIFAR“-Räumlichkeiten (20., Wallensteinplatz 68/I) beginnt um 15.00 Uhr ein Film aus 1948 mit dem Titel „Der Engel mit der Posaune“. In der österreichischen Produktion wird die Geschichte einer Klavierbauer-Familie in Wien behandelt. Es spielen bekannte Mimen wie Paula Wessely, Attila Hörbiger sowie Paul Hörbiger. Um 18.00 Uhr startet der US-Spielfilm „Sein oder Nichtsein“ mit den Darstellern Carole Lombard und Jack Benny in den Hauptrollen. Eine Theater-Gruppe setzt sich in dieser Ernst Lubitsch-Komödie (1942) gegen Nationalsozialisten mit List zur Wehr. Der Eintritt ist gratis, Spenden werden angenommen. Eine Beachtung der Corona-Regeln (3 G-Nachweis, FFP2-Maske, Abstand, u.a.) ist genauso notwendig wie eine rasche Anmeldung: Telefon 37 45 312 bzw. E-Mail wifar@aon.at.

Allgemeine Informationen:

Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung: www.wifar.at/

Geförderte Kultur-Angebote im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

