Am 10.6. im ORF RadioKulturhaus: „Aus dem Archiv“ mit Klaus Maria Brandauer

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 10. Juni (19.30 Uhr) ist in „Aus dem Archiv“ der Schauspieler Klaus Maria Brandauer bei Moderator Christian Reichhold zu Gast. Er wird – gemeinsam mit Schauspieler Philipp Hochmair u.a. – über seinen beruflichen Werdegang, seine größten Erfolge sowie zukünftige Pläne und Projekte sprechen. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Klaus Maria Brandauer stammt aus Altaussee und gehört zu den wichtigsten und bekanntesten Bühnen- und Filmschauspielern unserer Zeit. Sein Bühnendebüt gab er 1963 in Tübingen als Claudio in „Maß für Maß“ von Shakespeare. Er war zunächst am Landestheater in Salzburg, in Düsseldorf unter Karl-Heinz Stroux sowie am Theater in der Josefstadt in Wien engagiert. Seit 1972 ist er Ensemblemitglied am Burgtheater Wien, wo er zahlreiche Titel- und Hauptrollen spielte, und gastierte darüber hinaus u.a. bei den Salzburger Festspielen, wo er von 1983 bis 1988 den Jedermann verkörperte. Obwohl den Bühnenstar Filmangebote lange Zeit nicht reizten, konnte ihn der ungarische Regisseur István Szabó für die Titelrolle in der Verfilmung von Klaus Manns Schlüsselroman „Mephisto“ gewinnen. Dem Erfolg des Films, der 1982 als bester fremdsprachiger Film mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, folgten hochkarätige internationale Angebote. Das Theater ist dennoch seine Passion geblieben. Die Zuspielungen aus dem ORF Archiv präsentiert Regina Nassiri. Der Eintritt beträgt EUR 25,-; Mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

