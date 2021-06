Semesterfrage: WAS MACHEN WIR MENSCHEN MIT DER ERDE?

Online-Diskussion mit UN-Entwicklungsprogramm-Administrator Achim Steiner: Montag, 14. Juni 2021, 18:00 Uhr

Wien (OTS) - Achim Steiner, Administrator des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP), diskutiert mit Wissenschafter*innen der Universität Wien und weitere Expert*innen über die notwendige Transformation, um unser soziales und globales System zu stärken – so, dass auch in Zukunft wir Menschen und unser Planet gedeihen können. Die Online-Diskussion findet am Montag, 14. Juni 2021, um 18:00 Uhr auf Englisch auf univie.ac.at statt.

Das Zeitalter der Menschen, das sogenannte Anthropozän, konfrontiert uns mit sehr ernsten Zukunftsfragen. Die verheerenden Folgen der COVID-19-Pandemie beanspruchen weltweite Aufmerksamkeit, während andere überlagerte Krisen – vom Klimawandel hin zu zunehmender Ungleichheit – einen hohen Tribut fordern und aufzeigen, wie eng das planetare mit dem sozialen Ungleichgewicht verwoben ist. Auf diesem Scheideweg stellen sich viele Fragen: Wie können wir neue Wege beschreiten, die das menschliche Wohlergehen erhöhen, Armut eingrenzen und Frieden stiften und dabei unseren Planeten weniger belasten?

Das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) rief in seinem kürzlich veröffentlichten 2020 Human Development Report zu einer Neustrukturierung des Fortschritts auf und tritt für eine große Transformation unserer Arbeits-, Lebens- und Kooperationsweisen ein. Im Report wird der neue, an die Belastungen der Erde angepasste Human Development Index (Index der menschlichen Entwicklung) vorgestellt. Er dient als ein experimentelles Maß, um die extremen Belastungen zu erfassen, die wir auf unseren Planeten ausüben.

Nach seinem Impulsvortrag wird Achim Steiner gemeinsam mit der Umweltökonomin Alexandra Brausmann, dem Meteorologen Andreas Stohl (beide von der Universität Wien) und Katharina Rogenhofer, Sprecherin des Klimavolksbegehrens und Absolventin der Universität Wien, diskutieren. Die Moderation übernimmt Martin Kotynek, Chefredakteur der Tageszeitung „Der Standard“.

Über Achim Steiner

Achim Steiner nimmt eine weltweit führende Rolle ein, was nachhaltige Entwicklungsarbeit, Kampf gegen die Klimaerwärmung und internationale Zusammenarbeit betrifft. Er, ein starker Befürworter der Agenda 2030 und der globalen Nachhaltigkeitsziele, ist derzeit Administrator des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP) und stellvertretender Leiter der Entwicklungsgruppe der Vereinten Nationen (UNSDG). Von 2016 bis 2017 war Steiner Dean der Oxford Martin School und Professorial Fellow of Balliol College an der University of Oxford. Davor leitete er u.a. das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), das Büro der Vereinten Nationen in Nairobi sowie die Internationale Union zur Bewahrung der Natur (IUCN). Achim Steiner wuchs in Brasilien auf und lebte und arbeitete in Afrika, Asien, dem Nahen Osten, Europa, Lateinamerika und den USA. Er studierte Philosophie, Politik und Wirtschaft am Worcester College der Oxford University und schloss mit dem akademischen Titel Master sein Studium an der University of London/School of Oriental and African Studies (SOAS) ab.

Über das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen

Das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) ist eine führende Organisation der Vereinten Nationen, die dafür eintritt, Armut, Ungleichheit und den Klimawandel zu bekämpfen. Mit einem großen Netzwerk von Expert*innen und Partner*innen in 170 Ländern unterstützt das UNDP Staaten bei der Umsetzung integrierter, nachhaltiger Lösungen für Mensch und Planet.

Semesterfrage der Universität Wien

Jedes Semester stellt die Universität Wien eine Frage zu einem Thema, das die Gesellschaft gerade bewegt. Lesen Sie im uni:view Magazin die aktuellen Beiträge der Wissenschafter*innen der Universität Wien oder auf unseren Social Media-Channels unter #SEMESTERFRAGE. Die Semesterfrage wird in Kooperation mit der Tageszeitung "Der Standard" durchgeführt.

WAS MACHEN WIR MENSCHEN MIT DER ERDE?

Montag, 14. Juni 2021, 18:00-19:15 Uhr

