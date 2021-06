Die Bürgerlisten Oberösterreich kurz BLOÖ schreiten Schritt für Schritt voran zum Einzug in den oberösterreichischen Landtag!

Bereits breit aufgestellt sind die Gelben im Land und auch in der Landeshauptstadt.

Oberösterreich/Linz (OTS) - Neben der Gründung einer Gewerkschaft, der Bürgerlisten Österreich Gewerkschaft (BÖG), die auch schon aktiv Fälle betreut, wurde auch eine Politische Akademie gegründet, die bereits 2020/21 2 Fortbildungstage für GemeinderätInnen in den Seminarräumen vom Hotel Ploberger in Wels durchgeführt hat.

Den BLOÖ ist es gestattet das Landeswappen Oberösterreich zu tragen, ebenso wie das Stadwappen von Linz.

Die Wahlkreisleiter wurden bei der Vorstandssitzung am 27.2.21 im Hotel Ploberger beim Landesparteitag bestimmt. Gleichzeitig ist es gelungen in vielen Bezirken auch Bezirks-Sprecher aufzustellen, die auch lokale Bürgerlisten bei der Gründung bzw. beim Wiederantritt bei der Gemeinderatswahl unterstützen.

Die Bürgerliste Linz wurde als Sektion der BLOÖ aufgestellt und auch von unserer Agentur RedSam mit Spitzenkandidat Onur Uzunkaya vorgestellt und auch Web-Site und Facebook eingerichtet. Wir sind sehr zuversichtlich mit unserem Spitzenkandidaten von Linz einen Gemeinderat in Linz gewinnen zu können und damit unsere Chancen für die Landtagswahl in Oberösterreich zu erhöhen.

Pressekonferenz 01.07.21

Am 01.07.21 findet um 10.00 im oberösterreichischen Presseclub Saal A und B die dritte Pressekonferenz der Bürgerlisten Oberösterreich statt. Dabei werden die Spitzenkandidaten Dr. Martin Gollner und Anna Berndorfer, der Spitzenkandidat von Linz Onur Uzunkaya, der neue Wirtschaftssprecher der BLOÖ Peter Lindpointner und der Pressesprecher Albert Sprung vorgestellt.

Zusätzlich findet eine Sonderausstellung des Donauvereins Soriat Gottfried statt.

Bei dieser Pressekonferenz werden für die BLOÖ und der BL Linz die Themen zur Landtagswahl in Oberösterreich präsentiert:

Gesundheitssystem

Pensionssystem

Stadtentwicklung

Chancengleichheit in der Bildung

Soziale Gerechtigkeit

Tierschutz und Umwelt

Zusammenhalt als Basis für den Erfolg

Ein Großteil der Unterstützungserklärungen konnte bereits eingesammelt werden. Wir sind zuversichtlich die insgesamt 400 Unterschriften, für den Antritt bei der Landtagswahl, zu erhalten.

„ Gerade der Zusammenhalt bei den Bürgerlisten Oberösterreich ist in dieser Phase sehr wichtig. Der Vorstand steht hinter Obmann Dr. Martin Gollner. Wir sind zuversichtlich den Einzug in den Landtag mit vereinten Kräften zu schaffen. Unser Motto: Frei, konservativ und sozial “, so Landes-Obmann Dr. Martin Gollner.

Wahlkreisleiterteam aufgestellt

Die Wahlkreisleiter wurden bestimmt bei der Vorstandssitzung am 27.2.21 im Hotel Ploberger beim Landesparteitag. und diese wurden in das Schloss Aistersheim in den Rittersaal zur Wahlkreisleitersitzung geladen, um die Landesliste zu erstellen, welche bei dieser Sitzung einstimmig beschlossen wurde.

Im Vorfeld wurde eine am selben Abend kurzfristig aber nicht rechtmäßig einberufene Vorstandssitzung, bei der nur zwei Vorstandsmitglieder anwesend waren, abgehalten. Damit war diese Sitzung nicht beschlussfähig.

Für Freitag, den 11.06.21 ist eine ordentlich einberufene außerordentliche Vorstandssitzung angesetzt, bei der der Vorstand neu gewählt wird.

Auf Elisabeth Perndorfer als Kassier wird Albert Sprung nachfolgen.

„ Diese Maßnahmen werden notwendig, um den inneren Zusammenhalt innerhalb der BLOÖ zu festigen “, so Landes-Obmann Dr. Martin Gollner.





3. Pressekonferenz der Bürgerlisten Oberösterreich kurz BLOÖ

Spitzenkandidaten und Themen der gelben Bewegung zur Landtagswahl 2021

Datum: 01.07.2021, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: OÖ. Presseclub Saal A, Platzkarten wurden bereits an die Presse ausgesandt.

Landstraße 31, 4020 Linz, Österreich

Url: http://www.buergerlisten-ooe.at

