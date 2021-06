Grüne Wien/Öztas: Mehr konsumfreie Räume für Wiens Jugendliche

Überzogenes Einschreiten der Polizei am Wochenende

Wien (OTS) - „Es darf in einer Stadt wie Wien nicht vorkommen, dass öffentliche Orte wie der Karlsplatz oder der Donaukanal gesperrt werden“, sagt Ömer Öztas, Jugendsprecher der Wiener Grünen. „Die Polizei hätte in der Situation vom Wochenende deeskalierend vorgehen müssen. Derlei Einschränkungen im öffentlichen Raum sind nicht tragbar.“

„Die Stadt Wien muss sicherstellen, dass es Jugendlichen möglich ist, sich an konsumfreien Orten zu treffen“, so Öztas. „Die Forderung ist klar: Es braucht mehr konsumfreien öffentlichen Raum für Jugendliche in unserer Stadt. Leider gibt es dafür zu wenig attraktive Plätze in Wien. Das muss sich ändern. Der öffentliche Raum gehört allen.“

„Seit Beginn der Pandemie leiden besonders Jugendliche an den Maßnahmen und der Einschränkung der Kontakte. Besonders jetzt braucht es Alternativen, weil das Leben nicht mit der Sperrstunde endet“, so Ömer Öztas abschließend.

