Wiener Netze: „Blitzer“ auf Freileitungen helfen Stromstörungen kurzzuhalten

Die Wiener Netze montieren im Wienerwald Überstromanzeigerauf Freileitungen. Die „Blitzer“ melden Stromunterbrechungen in die Zentrale – Störungen können so rasch behoben werden.

Wien/Niederösterreich (OTS) - Die größten Feinde von Stromleitungen sind Bagger und Stürme. Wenn Kabel in der Erde unabsichtlich beschädigt werden, oder bei einem Sturm Äste in die Freileitungen geraten, kommt es zu einem Kurzschluss und der Strom fällt aus. Dann rückt das Einsatzteam der Wiener Netze aus und sucht nach dem Störungsgrund. Die KundInnen werden durch Umschalten rasch wieder mit Strom versorgt, und die Störung repariert. Damit die Störungsbehebung in Zukunft noch schneller funktioniert, montieren Wiener Netze-TechnikerInnen gerade an Freileitungen im Wienerwald funkfähige Überstromanzeiger – so genannte „Blitzer“.

Licht- und Funksignale bei Kurzschluss

94 funkfähige Überstromanzeiger sind im Versorgungsgebiet der Wiener Netze bereits im Einsatz. Diese „Blitzer“ sind direkt auf den Freileitungen montiert und zeigen mit einem hellen Blinklicht an, dass ein Kurzschluss vorliegt. Und sie senden per Mobilfunk eine Fehlermeldung in die Netzsteuerzentrale. So kann die Störung punktgenau lokalisiert und rasch behoben werden. Bisher musste das Einsatzteam der Wiener Netze die Freileitungen im betroffenen Gebiet abfahren und den Ast in der Freileitung suchen.

Blitzermontage im Wiener Umland

Aktuell werden neue Systeme im Wienerwald installiert. Weitere Systeme sind etwa in Schwechat oder Moosbrunn geplant. Jedes besteht aus drei Blitzern. Bis Jahresende sollen 133 fernmeldefähige Blitzer im Einsatz sein. Die Montage ist einfach: Die Geräte werden an eine Steckvorrichtung geschraubt und dann mit einem „Klick“ an der Freileitung befestigt. Die Monteure befinden sich dabei in einem Steiger in rund 12 Meter Höhe.



Fotos von der Blitzermontage gibt es hier: https://bit.ly/3wV0xHx Copyright Wiener Netze/Manfred Tucherl



Das Stromnetz der Wiener Netze ist über 20.000 Kilometer lang – davon knapp 3.000 km Freileitung – und zählt mit einer Zuverlässigkeit von 99,99 % zu einem der besten und sichersten weltweit.

Die Wiener Netze sind Österreichs größter Kombinetzbetreiber – sie bringen Strom, Gas, Fernwärme und Telekommunikation dorthin, wo sie gebraucht werden. Investitionen von mehr als 300 Millionen Euro jährlich fließen in die Instandhaltung und den Ausbau der Netze. Mehr als 2 Millionen KundInnen in Wien, Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands profitieren von höchster Versorgungsqualität.

