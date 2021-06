Karl Ploberger präsentiert: „Das Paradies in der Ferne – Die schönsten Gärten der Welt“

Ein Streifzug durch die prachtvollsten Gärten von Europa bis in die Karibik

Wien (OTS) - Karl Ploberger präsentiert am Dienstag, dem 8. Juni 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 „Das Paradies in der Ferne – Die schönsten Gärten der Welt“. Der Biogärtner meldet sich aus dem Palmenhaus in Schönbrunn, das zum Zeitpunkt der Eröffnung 1882 das größte Glashaus der Welt war, und zeigt dabei die prächtigsten und artenreichsten Gärten rund um den Globus – von Südafrika über La Réunion, England, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland und die Niederlande bis nach Guadeloupe in der Karibik. Die Gartenporträts umfassen historische, öffentliche und botanische Gärten, aber auch exklusive Einblicke in prachtvolle Privatanlagen. Angereichert werden die Schaugeschichten durch allerlei Wissenswertes und Historisches rund um Gartenkultur und Pflanzenpflege vom Pflanzenflüsterer Karl Ploberger.

Ein Auszug aus den internationalen Gärten im Porträt:

Italien: Der Garten von Ninfa

Dieser historische Prachtgarten wurde auf den Ruinen der mittelalterlichen Stadt Ninfa errichtet. Das natürliche Denkmal der Region Latium befindet sich im ehemaligen Sumpfgebiet südlich von Rom. Der Garten von Ninfa wurde von der New York Times zu einem der schönsten und romantischsten Plätze der Welt ernannt.

Spanien/Mallorca: Historischer Garten von Alfàbia

Die Araber waren wahre Meister der Gartenarchitektur und Bewässerungstechnik. Sie verstanden ihr Handwerk und das spiegelt sich in Alfàbia wider. Er zählt zu den schönsten historischen Gärten Spaniens.

Deutschland: Karl-Foerster-Garten in Potsdam

Karl Foerster war der Pionier der deutschen Staudenzucht. Er kombinierte Stauden mit Blumenzwiebeln, Gräsern und Gehölzen und gruppierte sie so, dass es zu jeder Jahreszeit sehenswerte Bereiche gibt. Sein Garten gilt als der meistbesuchte Privatgarten Deutschlands.

Frankreich: Seerosen-Garten von Claude Monet

Der Garten in Giverny westlich von Paris, in dem der Künstler gelebt und gearbeitet hat, wurde in den achtziger Jahren wieder originalgetreu restauriert. Die Pflanzen sind die gleichen, die Monet damals gepflanzt hatte – inklusive der berühmten Seerosen.

England: Polesden Lacey

Traditionelle britische Gartenkunst bietet der Garten Polesden Lacey im Westen Englands. Die gemeinnützige Organisation National Trust hat es sich hier zur Aufgabe gemacht, die Schönheit der Natur zu erhalten. Ihre Denkmalpflege erstreckt sich über England, Wales und Nordirland.

Südafrika: Botanischer Garten Kirstenbosch

Der „Kirstenbosch National Botanical Garden“ in Kapstadt bietet auf mehr als 600 Hektar Fläche in Höhenlagen von 100 m bis über 1.000 m einen eindrucksvollen und sehr umfangreichen Einblick in die fantastische Vielfalt der südafrikanischen Flora.

Noch mehr Gartenfreude mit Karl Ploberger in ORF 2

Karl Ploberger und Stefanie Hertel sind am Samstag, dem 12. Juni, um 20.15 Uhr live in ORF 2 und MDR zu Besuch in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois und präsentieren „Die Gartenparty der Stars“. Auf dem Programm steht eine unterhaltsame Mischung aus Musik, Spiel, Spaß und Blütenpracht. Außerdem entdeckt der Biogärtner der Nation am Sonntag, dem 13. Juni, um 16.00 Uhr in ORF 2 „Die geheimen Gärten von Venedig“ und präsentiert noch bis zum Sommer an diesem Sendeplatz neue Ausgaben von „Natur im Garten“.

