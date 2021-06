„Urlaub – was geht?“: Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ mit Neuproduktion über Urlaub in Kreta 2021

Außerdem: „Sehnsucht Kreuzfahrt“, „Venedig nach Corona“, „Alltagsgeschichte“ und „MERYN am Montag: Augen – Grüner Star“

Wien (OTS) - Wie kann ein Urlaub auf Kreta heuer aussehen? Wie lassen sich Kreuzfahrten trotz strenger Hygiene- und Sicherheitskonzepte genießen? Und wie stellt sich die Tourismusindustrie in Venedig nach der Corona-Pandemie auf? Mit diesen und weiteren Fragen befasst sich der „ORF III Themenmontag“ am 7. Juni 2021.

Am Morgen meldet sich „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) mit einem umfassenden Nachrichtenüberblick. Im Vorabend befasst sich „MERYN am Montag“ (18.50 Uhr) mit dem Glaukom, dem sogenannten „Grünen Star“, an dem in Österreich mehr als 80.000 Menschen leiden. ORF-III-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn beantwortet mit Ursula Schmidt-Erfurth, Vorstand der Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie in Wien, Fragen zum Thema. „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) besucht im Rahmen der „ORF-III-Festivalinitiative“ die Wiener Festwochen und spricht mit Intendant Christophe Slagmuylder und Künstlerin und Regisseurin Anna Rispoli.

Der „ORF III Themenmontag“ startet um 20.15 Uhr mit der Neuproduktion „Urlaub – was geht? Kreta“. Griechenland kam bisher weitgehend glimpflich durch die zwei Corona-Wellen. Daher macht sich die Tourismusindustrie Hoffnungen, in dem bevorstehenden Sommer wieder Gäste in großer Zahl anlocken zu können. Doch werden sich die Besucherinnen und Besucher von Corona-Tests bei der Einreise, Tracking-Listen, Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen nicht abschrecken lassen? Der aktuelle ORF-III-Lokalaugenschein vom Frühsommer 2021 auf Kreta zeigt, wie Urlaub auf dieser Lieblingsdestination der Österreicherinnen und Österreicher dieses Jahr aussieht.

Anschließend folgt „Sehnsucht Kreuzfahrt – Branche in schwerer See“ (21.05 Uhr). Der globale Tourismus steht nach einem Jahr Corona-Pause wieder in den Startlöchern. Insbesondere die Kreuzfahrtbranche will mit ausgefeilten Hygiene- und Sicherheitskonzepten punkten. Die Doku begleitet eine der ersten Kreuzfahrten einer deutschen Reederei von Hamburg nach Oslo und zurück und zeigt außerdem klassische Destinationen wie Dubrovnik oder Venedig. Nach Venedig blickt auch der nachfolgende Film „Venedig nach Corona: Zurück zum Massentourismus?“ (21.50 Uhr), bevor der Themenabend mit der Dokumentation „Alltagsgeschichte: Meine Oma fährt im Winter nach Mallorca“ (22.25 Uhr) schließt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at