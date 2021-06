VeChain, zusammen mit DNV, ermöglicht dem Renji Hospital die Einführung der weltweit ersten Blockchain-basierten IVF-Service-App - MyBaby

Shanghai (ots/PRNewswire) - In Zusammenarbeit mit VeChain und DNV hat Renji Hospital, ein hochrangiges Krankenhaus in China, das mit der Shanghai Jiaotong University School of Medicine verbunden ist, den Start eines intelligenten medizinischen Versorgungsprojekts angekündigt - MyBaby, die weltweit erste Blockchain-basierte In-Vitro-Fertilisation (IVF) Service-Anwendung.

Die MyBaby Launch Ceremony wurde gemeinsam vom Center for Reproductive Medicine des Renji Hospitals und dem Shanghai Quality Control Center for Assisted Reproductive Technology ausgerichtet. Durch die Kombination der professionellen Assurance-Dienstleistungen von DNV mit der fortschrittlichen Blockchain-Technologie von VeChain ermöglicht MyBaby die Verifizierung der wichtigsten Schritte der In-Vitro-Fertilisation (IVF) und bietet einen privaten, exklusiven, durchgängigen Datenzugang für angehende Eltern, die sich einer Behandlung unterziehen. Durch den Einsatz modernster Technologie verpflichtet sich das Renji Hospital, die Chancengleichheit und Lebensqualität der Patienten weiter zu verbessern.

Eine neue Ära in der Fruchtbarkeitsbehandlung

MyBaby ist der erste Dienst seiner Art, der die Vorzüge einer durch Dritte gesicherten Datenverifizierung mit der Unveränderlichkeit der Blockchain-Technologie kombiniert. Alle Informationen, Bilder und Datenpfade, von den Bildern, die von medizinischen Werkzeugen erzeugt werden, bis hin zur Lieferung der Zygote selbst, werden sicher auf die VeChainThor-Blockchain hochgeladen und sind nur für autorisierte Benutzer der MyBaby-Anwendung zugänglich.

Mit MyBaby können Anwender die Entnahme, Kennzeichnung und Bewertung befruchteter Eizellen sowie die Kultivierung und Konservierung von Embryonen einsehen und verfolgen. Die Anwendung löst auch die traditionellen Probleme, die mit dem Schutz der Privatsphäre sensibler medizinischer Daten verbunden sind. Die kryptografisch gesicherten Eigenschaften der Blockchain-Technologie schaffen eine sichere und zuverlässige Umgebung und verbessern die Benutzererfahrung auf eine Weise, die im IVF-Bereich beispiellos ist.

Renji Hospital und VeChain an der Spitze der Innovation im Gesundheitswesen

Während der Veranstaltung wurde auch eine Vereinbarung über die weitere Zusammenarbeit des Blockchain-Projekts zwischen dem Renji Hospital und VeChain unterzeichnet. Laut Sun Yun, Direktor des Zentrums für Reproduktionsmedizin des Renji Hospitals, "schafft die Kombination von assistierter Reproduktionsmedizin und Blockchain-Technologie eine unglaubliche Chemie und macht das Renji Hospital zum ersten seiner Art, das diese Innovation erprobt. Wir werden mehr vertrauenswürdige, private und sichere Dienste anbieten."

Das Renji Krankenhaus hat keine Angst vor Innovationen und steht an der Spitze des Fortschritts im Bereich der medizinischen Blockchain. Im Jahr 2019 gab das Renji Hospital offiziell seinen Beitritt zum Digital Carbon Ecosystem, initiiert von DNV und VeChain, bekannt. Später kündigte es eine gemeinsame Partnerschaft mit VeChain und DNV an, um das weltweit erste Blockchain-fähige Intelligente Tumor-Behandlungszentrum anzuführen.

Sunny Lu, Mitbegründer und CEO von VeChain, kommentiert: "Wir sehen weiterhin eine Zunahme der Möglichkeiten in unserer Partnerschaft mit dem Renji Hospital, dank unseres einzigartigen Ansatzes des Modells 'Blockchain + Datenqualitätssicherung' zusammen mit dem wichtigen strategischen Partner DNV. VeChain wird weiterhin kosteneffiziente und fortschrittliche Blockchain-Technologie für die medizinische Welt bereitstellen und eine vertrauensvolle und mehrseitige digitale Zukunft aufbauen."

Informationen zum Renji-Krankenhaus

Das 1844 erbaute Renji-Krankenhaus blickt auf eine über 170-jährige Geschichte zurück. Es ist das erste Krankenhaus für westliche Medizin seit der Eröffnung von Shanghai. Mit einer Integration von medizinischer Behandlung, Lehre und wissenschaftlicher Forschung ist es ein umfassendes 3A-Krankenhaus (die höchste Stufe des Krankenhausrankings in China) mit einem vollständigen Spektrum an Disziplinen. Das Renji Hospital war auch die erste medizinische Einrichtung in Shanghai, die klinische und wissenschaftliche Forschung zur assistierten Reproduktionstechnologie durchführte und ist seit 2018 das Shanghaier Qualitätskontrollzentrum für assistierte Reproduktionstechnologie.

Website: https://www.renji.com/

Informationen zu DNV

DNV ist einer der weltweit führenden Anbieter von Zertifizierungen, Versicherungen und Risikomanagement. Ob wir das Managementsystem oder die Produkte eines Unternehmens zertifizieren, Schulungen anbieten oder Lieferketten und digitale Assets bewerten, wir ermöglichen Kunden und Stakeholdern, kritische Entscheidungen mit Vertrauen zu treffen. Wir verpflichten uns, unsere Kunden bei der Umstellung und der nachhaltigen Umsetzung ihrer langfristigen strategischen Ziele zu unterstützen und so gemeinsam einen Beitrag zu den UN SDGs zu leisten.

Informationen zu VeChain

VeChain wurde 2015 gegründet und verbindet die Blockchain-Technologie mit der realen Welt, indem es eine umfassende Verwaltungsstruktur, ein robustes Wirtschaftsmodell und IoT-Integration bietet. VeChain ist der Pionier für reale Anwendungen der öffentlichen Blockchain-Technologie mit internationalen Niederlassungen in Singapur, Luxemburg, Tokio, Shanghai, Paris, Hongkong und San Francisco. Zusammen mit unseren strategischen Partnern PwC und DNV haben wir kooperative Beziehungen zu vielen führenden Unternehmen in verschiedenen Branchen aufgebaut, darunter Walmart China, BMW, BYD Auto, Haier, H&M, LVMH, D.I.G, ENN, Shanghai Gas, AWS, PICC, ASI usw.

Website: www.vechain.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1526180/myb abylaunch.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1526181/mybabyapp.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1526182/renji.jpg p>

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738221/VeChain _Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

press @ vechain.com