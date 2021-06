NR-Präsident Sobotka bekundet tiefe Trauer über das Ableben von Friederike Mayröcker

Die Poetin ist am 4. Juni im Alter von 96 Jahren verstorben

Wien (PK) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka bekundet seine tiefe Trauer über den Tod von Friederike Mayröcker. "In einem ihrer letzten Werke schrieb Friederike Mayröcker 'Ich bekomme gar nicht genug von diesem Leben, es ist so schön'. Heute hat sie im Alter von 96 Jahren ihr Leben verloren und Österreich damit eine bildgewaltige Stimme in der deutschsprachigen Literaturlandschaft. Durch ihre Lyrik und Prosa wie 'Pathos und Schwalbe' wird sie weiter zu uns sprechen. Ihren Angehörigen möchte ich meine tief empfundene Anteilnahme in dieser schweren Stunde aussprechen."

Friederike Mayröcker wurde am 20. Dezember 1924 in Wien geboren. In den 1950-er Jahren veröffentlichte Mayröcker erste Texte in Literaturzeitschriften. Bis zu ihrem Ableben, am 4. Juni 2021 in Wien, schuf sie über 80 Bücher, darunter eine Vielzahl an Hörspielen, Prosa- und Lyrikbänden.

Die Dichterin, die auch für ihr äußeres Erscheinungsbild - tiefschwarzes Haar und in schwarze Kleidung verhüllt - bekannt war, arbeitet zunächst als Lehrerin. In den 1950-er Jahren lernte sie ihren Lebensgefährten Ernst Jandl kennen und verkehrte im Umfeld der Wiener Gruppe um H.C. Artmann, Konrad Bayer, Gerhard Rühm und Andreas Okopenko. 1966 wurde ihr Lyrikband "Tod durch Musen" veröffentlicht. Mayröcker verschrieb sich experimenteller Techniken wie der Collage und Montage oder der Traumarbeit und entwickelte diese stetig weiter.

Friederike Mayröcker erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter renommierte Preise wie den Großen österreichischen Staatspreis 1982, den Büchner-Preis 2001 sowie den Österreichischen Buchpreis 2016. (Schluss) sbr

