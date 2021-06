AVISO Pressekonferenz: Präsentation der Studie Junge Menschen in Wien II

Entwicklungen seit 2013 und neue Herausforderungen durch die Corona-Pandemie

Wien (OTS) - Die AK Wien hat sich nach dem großen Interesse an der ersten Studie „Junge Menschen in Wien“ aus dem Jahr 2015, als die Zufriedenheit der jungen WienerInnen (im Zeitraum 2003-2013) erstmalig großflächig abgefragt wurde, erneut mit jungen Menschen in Wien auseinandergesetzt.

Der Grund hierfür ist einfach: Während in Österreich das Durchschnittsalter der Bevölkerung ansteigt, wird Wien immer jünger. Die neue Studie des SORA Instituts im Auftrag der AK zeigt sehr gut auf, wie sich die Lebenssituation für junge WienerInnen in den letzten Jahren entwickelt hat und welche Problemlagen sich durch die Corona-Pandemie verschärft haben.

Pressekonferenz „Junge Menschen in Wien II“



Malena Haas, AK Wien

Sina Moussa-Lipp, AK Wien

Günther Ogris, Leiter Forschungsinstitut SORA



Um allen MedienvertreterInnen trotz Corona-bedingten Einschränkungen

die Teilnahme an der Pressekonferenz zu ermöglichen, wird sie im

Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/jungemenscheninwien Fragen

sind auch via Mail an sinisa.puktalovic @ akwien.at möglich.



Falls Sie die Pressekonferenz vor Ort besuchen wollen, ersuchen wir

Sie um Akkreditierung unter presse @ akwien.at, da aufgrund der

Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19 Pandemie die Anzahl der

TeilnehmerInnen begrenzt ist. Zudem ersuchen wir Sie darum, vor Ort

einen Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen einzuhalten

und FFP2-Masken zu tragen.



Datum: 9.6.2021, 09:30 - 10:30 Uhr



Ort:

AK Wien Bibliothek, Erdgeschoß

Plößlgasse 2, 1040 Wien



Url: http://wien.arbeiterkammer.at/jungemenscheninwien



Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

ChefIn vom Dienst

+43 1 50165 12565

presse @ akwien.at

https://wien.arbeiterkammer.at