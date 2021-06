SPÖ-Termine von 7. Juni bis 13. Juni 2021

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 7. Juni 2021:

11.30 Uhr SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch präsentiert die neue Kampagne der SPÖ. (SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Löwelstraße 18, 1010 Wien)

15.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr moderiert das virtuelle Meeting der Inter-Parliamentary Union zum Thema „The role of parliaments in addressing inequalities to end AIDS by 2030”. Weitere Informationen finden Sie unter: tinyurl.com/ymn54dc8.

DIENSTAG, 8. Juni 2021:

10.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Camineum, ÖNB).

10.15 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des EU-Parlaments (7. bis 10. Juni) findet ein Online-Pressegespräch der SPÖ-EU-Delegation mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Bettina Vollath statt. Das Pressegespräch wird über Zoom durchgeführt. Anmeldung unter katharina.steinwendtner @ europarl.europa.eu

19.00 Das Bruno Kreisky Forum lädt im Rahmen einer YouTube Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“ zur Buchpräsentation „Lachen und Sterben“ von Franz Schuh. Vortragende an diesem Abend sind Franz Schuh und Armin Thurnher. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter tinyurl.com/x3urdx2p.

MITTWOCH, 9. Juni 2021:

9.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Camineum, ÖNB).

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zur Buchpräsentation „Der Deutsche Klub. Austro-Nazis in der Hofburg“ von Andreas Huber, Linda Erker und Klaus Taschwer. An der Podiumsdiskussion nehmen Ilse Reiter-Zatloukal (Rechtshistorikerin), Barbara Serloth (Politikwissenschaftlerin) und Klaus Taschwer (Wissenschaftsjournalist) teil. Moderation: Linda Erker. Weitere Informationen und Anmeldung finden Sie unter tinyurl.com/rzb7fd6d (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien, Quartier Belvedere, Hauptbahnhof).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“ des Bruno Kreisky Forums, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, findet ein Zoom Live Talk/FACEBOOK Live mit der britischen Journalistin und Autorin Hella Pick über ihr Buch „Invisible Walls. A Journalist in Search of her life“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter tinyurl.com/2a2whyjt.

DONNERSTAG, 10. Juni 2021:

10.30 Uhr Die Mitglieder der Präsidiale des Nationalrats treten zu einer Sitzung zusammen.

FREITAG, 11. Juni 2021:

09.30 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Hannes Heide nimmt am Medienmittelpunkt Ausseerland 2021 „Von einer Krise in die nächste? Der taumelnde Kontinent – Perspektiven und Lösungen für Österreich und Europa" teil. Anmeldung unter tinyurl.com/txwbtzds (Kur- und Congresshaus Bad Aussee).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „‘Die Freiheit, frei zu sein‘. Gespräche über Demokratie und Solidarität“ des Bruno Kreisky Forums, kuratiert von Elisabeth Scharang, findet eine Diskussion mit der Publizistin Carolin Emcke zur Frage „Welche Bedingungen muss eine gerechte Gesellschaft schaffen, um Femizide zu verhindern und Frauen nicht ermordet werden, weil sie Frauen sind?“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter tinyurl.com/4y7z5r9u.

(Schluss) ls/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/