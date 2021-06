ORF-„Pressestunde“ mit Hermann Schützenhöfer, Landeshauptmann Steiermark, ÖVP

Am 6. Juni um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Corona-Pandemie stellt auch die Bundesländer vor besondere Herausforderungen. Täglich müssen Zehntausende Impfungen verabreicht, Tests abgenommen und Infektionsketten nachverfolgt werden. Mit Erfolg: Die Infektionszahlen sinken vielerorts. Wie geht es weiter? Wie kann das Impftempo beschleunigt werden? Bleibt das Testangebot bestehen? Wie kann der Tourismus davon profitieren? Wie beurteilt der steirische ÖVP-Landeshauptmann, gegenwärtig auch Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, die Corona-Situation in Österreich? Gehen die Lockerungsschritte der Regierung weit genug? Die Chat-Affäre rund um ÖBAG-Chef Thomas Schmid sorgt seit Wochen für immer neue Schlagzeilen. Wie beurteilt Hermann Schützenhöfer den Umgang seiner Partei mit der Justiz? Wie kann das Vertrauen wiederhergestellt werden?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 6. Juni 2021, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Hubert Patterer

„Kleine Zeitung“

und

Gaby Konrad

ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at