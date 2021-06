SPÖ-Drobits: Sicherer Urlaub 2021 – internationalen Impfpass mitnehmen!

Damit es heuer beim Reisen keine bösen Überraschungen gibt - zwei Corona-Impfungen in internationalen Impfpass eintragen lassen!

Wien (OTS/SK) - „Die Urlaubssaison steht kurz bevor – und viele Österreicher*innen freuen sich angesichts moderater Infektionszahlen auf den Urlaub 2021 im Ausland. Mit dem digitalen EU-COVID-Zertifikat (Digital Green Certificate, Grüner Pass) soll ab 1. Juli Reisen in der Pandemie wieder leichter werden. Allerdings wird das Digital Green Certificate vorerst nur innerhalb Europas gelten. Für all jene, die bereits eine Corona-Schutzimpfung in Anspruch nehmen konnten, gilt daher: Corona-Impfungen auf jeden Fall – wie es die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt – im internationalen Impfpass eintragen lassen und mitnehmen – sonst gibt es an den Grenzen möglicherweise böse Überraschungen“, formuliert SPÖ-Konsumentenschutzsprecher Christian Drobits. ****

Nur der gelbe internationale Impfpass gilt derzeit als sicherer Impfnachweis im internationalen Reiseverkehr. “In einigen Bundesländern – wie z.B. in Wien - liegen die internationalen gelben Impfpässe im Impfzentrum als Service für jene Impfwilligen auf, die noch keinen haben. Dieses Service wird aber nicht überall angeboten und vielen Menschen ist auch nicht bewusst, dass nach aktuellem Stand das digitale EU-Covid-Zertifikat für ihren Sommerurlaub z.B. in der Türkei nicht gilt und sie daher ihren internationalen Impfpass zum Nachweis ihrer Impfung benötigen. Reisen in Corona-Zeiten kann angesichts unterschiedlicher Regelungen recht anspruchsvoll sein – daher auf Nummer Sicher gehen und den guten alten gelben internationalen Impfpass mitnehmen! Im Übrigen wäre angesichts der vielen Unsicherheiten eine Informationsoffensive der Regierung zum Thema sicher nicht verkehrt“, so Drobits.

In Österreich und Deutschland gibt es die medizinische Empfehlung, dass Menschen nach einer durchgemachten Corona-Erkrankung nur einmal geimpft werden sollen. Leider ist nicht sichergestellt, dass dieses Impfschema in allen Ländern als Vollimmunisierung anerkannt wird. Die Zulassung sieht z.B. für Biontech Pfizer eine zweifache Impfung für eine Vollimmunisierung vor und daher gilt in den meisten Ländern, wie z.B. in den USA, nur jemand als voll geimpft, der auch nach durchgemachter Erkrankung beide Impfdosen erhalten hat. Daher sollte Menschen, die bereits eine Corona-Erkrankung durchgemacht haben und international reisen müssen oder wollen, auch eine zweite Impfdosis zur Verfügung gestellt werden. Aktuelle Erfahrungen zeigen, dass diese Menschen aber bei der zweiten Impfung abgewiesen werden, obwohl sie aufgrund internationaler Reisetätigkeit danach fragen.

"Ein ehemaliger Außenminister wie Kanzler Kurz sollte eigentlich wissen, was die Österreicherinnen und Österreicher zum internationalem Verreisen brauchen. In Wahrheit stellt er aber nicht sicher, dass alle Reisenden die entsprechende Dokumentation im gelben Impfpass und die ausreichende Immunisierung mit zwei Impfdosen erhalten", so Drobits abschließend. (Schluss) sl/sc

