Region Wels als Vorreiter für überregionales E-Carsharing

E-Carsharing-Angebote sollen künftig überregional vernetzt werden.

Linz/Wels (OTS) - E-Carsharing-Angebote in Wels Stadt und Wels-Land werden vernetzt. Das bringt allen Seiten Vorteile: Nutzer können dann am jeweils anderen Ort Autos mit null Emissionen ganz einfach buchen und fahren, die Betreiber profitieren von der höheren Auslastung. Wels Strom ist bei dem Pilotprojekt in Oberösterreich federführend.

„Mobil ans Ziel“ carsharing.link heißt die Plattform, die vom Land OÖ und Klimabündnis entwickelt wurde. Ideengeber und Motoren dafür sind Klimabündnis OÖ-Leiter Norbert Rainer aus Krenglbach und Wels Strom-Techniker Roman Itzinger. Norbert Rainer hat in den beiden vergangenen Jahren organisatorische und rechtliche Fragen geklärt, Roman Itzinger für die Technik gesorgt. Neben der Programmierung der Roaming-Plattform war das vor allem die Software mit Schnittstellen, sodass das System sowohl für die Nutzer als auch für die Betreiber einfach und überschaubar bleibt und ohne Mehraufwand abgerechnet werden kann.

Wenn zum Beispiel jemand Mitglied beim E-Carsharing von Wels Strom ist, kann er künftig mit seiner Karte auch die E-Autos der Vereine „Mobilcard“ in Krenglbach und Bad Schallerbach, „Mobiles Marchtrenk“ oder „TIM – Thalheim ist mobil“ nutzen. Das gilt umgekehrt natürlich auch für alle Mitglieder der beteiligten Vereine.

Die Roaming-Plattform carsharing.link wird vom Land Oberösterreich gefördert und ist kürzlich von Verkehrslandesrat Günther Steinkellner vorgestellt worden. „Ziel ist es, nach diesem Pilotversuch alle Anbieter in Oberösterreich mittelfristig zu vernetzen“, erklärt Roman Itzinger, „und das System dann schrittweise auf ganz Österreich auszudehnen.“ Jeder kleine wie große Anbieter sei eingeladen, mitzumachen und sich zu vernetzen. Mit diesem attraktiven Projekt sei man Pionier in ganz Europa: „Wir haben sehr genau recherchiert, aber uns ist keine zweite diesbezügliche Initiative bekannt“, sagt der Techniker, der bereits seit zehn Jahren leidenschaftlicher E-Autofahrer und als solcher bestens vernetzt ist.

Wels Strom ist als innovativer Energieversorger und Energiedienstleister bereits seit fünf Jahren ein Vorreiter in der Elektromobilität – mit fünf Standorten und einem sehr dichten E-Tankstellennetz in Wels. „Zu null Emissionen gibt es in der Stadt einfach keine Alternative“, sagt Friedrich Pöttinger, Geschäftsführer von Wels Strom. „Für uns ist E-Carsharing ein logischer und wichtiger Schritt in eine nachhaltige Zukunft. Damit ermöglichen wir allen den einfach und günstigen Einstieg in die Elektromobilität.“

Wels Strom GmbH

Dipl. Ing. (FH) Roman Itzinger

www.welsstrom.at



0810 969 099 850

info @ carsharing.link

www.carsharing.link