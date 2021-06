SPÖ Heinisch-Hosek: Mit Friederike Mayröcker verlieren wir eine der bedeutendsten Autor*innen Österreichs

Wien (OTS/SK) - „Mit Friederike Mayröcker verliert Österreich eine der bedeutendsten zeitgenössischen Schriftsteller*innen im deutschen Sprachraum“, zeigt sich SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek betroffen über den Tod der 96-jährigen in Wien geborenen Autorin. „Friederike Mayröcker hat ein singuläres Lebenswerk von nahezu hundert Büchern, vor allem Lyrik aber auch Prosa, geschaffen, darüber hinaus auch Kinderbücher, Hörspiele und Bühnentexte. Eine sehr beeindruckende Frau, die ein beeindruckendes und sehr umfangreiches Werk geschaffen hat. Eine Lyrikerin, die mit ihrem auskomponierten Sprachklang unsere Weltwahrnehmung und unser Bewusstsein jenseits liebgewordener Konventionen erkundet hat. Sie zählte zurecht zu den am höchsten dekorierten heimischen Schriftsteller*innen. In einem Interview hat sie einmal Dichten als eine Himmelsgabe bezeichnet, die ihr geschenkt wurde. Dieses Geschenk hat Mayröcker an ihre Leser*innen weitergegeben. Dafür möchte ich ihr danken“, so Heinisch-Hosek. **** (Schluss) sl/lp

