GW-Forderung: Her mit der Ökologisierung des Steuersystems, weg mit den Privilegien für klimaschädliche Branchen

WKO-Präsident Mahrer hatte sich zu Beginn seiner Amtszeit als Pionier für Klima- und Umweltschutz positioniert. Jetzt kann er beweisen, dass mehr dahintersteckt als leere Worte und Selbstinszenierung. Die nächste Sitzung des Wirtschaftsparlaments wird in Sachen Klimaschutzpolitik damit also zur Nagelprobe für Mahrer, Kopf und Co.

Sabine Jungwirth

