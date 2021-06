Nach der Formel 1 ist vor Fußball: Letzter Test vor der EURO: Österreich – Slowakei live im ORF

Am 6. Juni ab 17.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Langer und spannender Sport-Nachmittag im ORF: Nach dem GP von Aserbaidschan (ab 13.25 Uhr live in ORF 1) und dem „Formel 1 Motorhome“ steht am Sonntag, dem 6. Juni 2021, das letzte Testspiel Österreichs vor der EURO (ab 11. Juni 200 Stunden live in ORF 1) an:

Die Foda-Elf trifft dabei im Happel-Stadion auf die Slowakei.

ORF 1 überträgt live ab 17.00 Uhr, Kommentator ist Oliver Polzer, im Studio analysieren Rainer Parisek, Herbert Prohaska und Helge Payer.

Die ORF-TVthek und sport.ORF.at stellen das Spiel österreichweit als Live-Stream und anschließend auch als Video-on-Demand bereit.

