Der „Bürgeranwalt“: Lärmbelästigung durch einen Verschub-Bahnhof in Graz

Am 5. Juni um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits beschäftigt sich in der jüngsten „Bürgeranwalt“-Ausgabe am Samstag, dem 5. Juni 2021, um 18.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Fällen:

Lärmbelästigung durch einen Verschub-Bahnhof in Graz. Wie kann Abhilfe geschaffen werden?

Zahlreiche Grazerinnen und Grazer beschweren sich über die Lärmbelästigung durch einen Bahnhof im Bezirk Gösting. Ein unerträgliches Quietschen sei dort neuerdings zu hören und würde auch jenen, die nicht in unmittelbarer Nähe des Verschub-Bahnhofes wohnen, zu schaffen machen. Sie fordern, unterstützt von Volksanwalt Bernhard Achitz, eine rasche Beseitigung der Lärmemissionen. Im Studio stellt sich Mag. Franz Hammerschmid von den ÖBB der Diskussion.

Eine Mauer soll eine Hangrutschung in Klosterneuburg verhindern. Droht jetzt erst recht Gefahr?

Eigentümerinnen und Eigentümer einer Wohnhausanlage in Klosterneuburg fürchten, dass der Hang, auf dem ihr Gebäude steht, ins Rutschen gerät. Die Stützmauer, die 2016 errichtet worden ist, weist bereits Schäden auf und ist instabil. Was ist die Ursache? Wurde die Mauer nicht fachgerecht gebaut oder sind Vernässungen im Areal unterhalb der Stützmauer schuld? Wer muss für eine Sanierung aufkommen?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at