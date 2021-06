„Heimat Fremde Heimat“: Mit Porträtfotografie gegen Diskriminierung – Aleksandra Pawloff im Porträt

Am 6. Juni um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ajda Sticker präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 6. Juni 2021, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Erste Generation von Studierenden

Mitte Mai haben Studentinnen und Studenten an Österreichs Universitäten und Fachhochschulen ihre Vertretungen gewählt. Die Beteiligung bei den Wahlen zur Österreichischen Hochschüler_innenschaft war mit 15,7 Prozent so niedrig wie noch nie zuvor, denn mit Corona hat sich das Leben an den Hochschulen stark verändert. Vor allem für die erste Generation von Studierenden ist es eine herausfordernde Zeit, die mit vielen Hürden und Sorgen verbunden ist. Erstmals wurde der Verband Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) mit der Spitzenkandidatin Sara Velić stärkste Fraktion. Ein Beitrag von Adriana Jurić.

„Jeder Mensch“ – neue EU-Grundrechte einklagen

Der Klimawandel hat die Welt fest im Griff und ist ein Problem, von dem alle betroffen sind. Die Globalisierung hat Lieferketten undurchsichtig gemacht und die digitale Selbstbestimmung ist in Gefahr. Der deutsche Schriftsteller und Jurist Ferdinand von Schirach hat mit seinem Manifest „Jeder Mensch“ eine Menschenrechtsbewegung angestoßen. Sie soll das Europäische Parlament und die EU-Kommission dazu bewegen, die EU-Grundrechtecharta zu erweitern. Denn es gibt neue Herausforderungen, auf die es neue Antworten braucht. Ajda Sticker hat mit dem Menschenrechtsexperten und Sprecher der Initiative „Jeder Mensch“ in Österreich, Manfred Nowak, gesprochen.

Mit Porträtfotografie gegen Diskriminierung

Aleksandra Pawloff ist eine Fotografin und selbst Migrantin. Mit ihrem künstlerischen Werk will sie zur Auseinandersetzung mit Flüchtlingen sowie Migrantinnen und Migranten anregen. Ihre Fotos und Texte befassen sich mit der Frage, ob und warum sich Menschen mit Migrationsbiografie in Österreich oft fremd fühlen und wie es manche dennoch schaffen, sich allmählich heimisch zu fühlen. Für ihre Ausstellungen sucht die Künstlerin spezielle Plätze in Wien wie den Donaukanal oder das Franziskus-Spital aus. Ein Porträt von Dalibor Hýsek.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at