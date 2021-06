Deutschsprachige Free-TV-Premiere für „Das Haus der geheimnisvollen Uhren“ am 6. Juni in ORF 1

Danach: Will Ferrell und John C. Reilly als „Holmes & Watson“

Wien (OTS) - Ticktack, ticktack – es ist Zeit für vergnügt gruseligen Filmspaß für die ganze Familie, wenn am Sonntag, dem 6. Juni 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 die deutschsprachige Free-TV-Premiere von „Das Haus der geheimnisvollen Uhren“ auf dem Programm steht. Im hinreißenden Fantasy-Abenteuer kommt ein Waisenkind (Owen Vaccaro) nach dem Tod seiner Eltern im verwunschenen Haus seines schrägen Onkels (Jack Black) unter, der sich als Hexenmeister entpuppt und ihn in die Welt der Magie einweiht. Doch bald müssen sie gemeinsam mit der scharfzüngigen Nachbarin (Cate Blanchett) gegen böse, magische Mächte kämpfen – denn das Werk einer geheimnisvollen Uhr droht die Welt zu zerstören. Regisseur und „Horror“-Spezialist Eli Roth inszenierte die Adaption von John Bellairs’ Fantasyroman nach einem Drehbuch von Eric Kripke. In weiteren Rollen sind u. a. Kyle MacLachlan, Colleen Camp, Lorenza Izzo und Renée Elise Goldsberry zu sehen.

Danach geht im Star-besetzten Komödienspaß ein Kult-Duo auf Verbrecherjagd: Denn Will Ferrell und John C. Reilly sind als berühmtes Detektivgespann „Holmes & Watson“ in der gleichnamigen deutschsprachigen Free-TV-Premiere um 21.55 Uhr in ORF 1 zu allem bereit, um das Leben ihrer heiß verehrten Königin zu retten. Ralph Fiennes hat ihnen als Bösewicht Moriarty ein Ultimatum gesetzt, um einen verzwickten Fall zu lösen. Gelingt es den beiden nicht, sind die Tage Ihrer Majestät gezählt. Für die turbulente Gagparade im historischen Gewand nahm Etan Cohen am Regiesessel Platz und lieferte dafür auch gleich das Drehbuch. An der Seite von Ferrell, Reilly und Fiennes sind in weiteren Rollen u. a. Lauren Lapkus, Kelly MacDonald, Rebecca Hall, Noah Jupe, Steve Coogan, Hugh Laurie, Rob Brydon und Pam Ferris zu sehen.

„Das Haus der geheimnisvollen Uhren“ am 6. Juni um 20.15 Uhr in ORF 1

Der zehnjährige Waisenbub Lewis (Owen Vaccaro) kommt nach dem Tod seiner Eltern zu seinem ihm noch unbekannten Onkel Jonathan (Jack Black). Dieser entpuppt sich als exzentrischer Mann, der seinem Neffen überraschend alle Freiheiten lässt. Gruselige Kürbisköpfe, eine Riesenschlange und andere seltsame Dinge erwecken zudem den Eindruck, dass sein Haus ein Geheimnis birgt. Tatsächlich ist Jonathan ein Hexenmeister, der mit seiner Nachbarin, Mrs. Zimmerman (Cate Blanchett), die Welt vor bösen Dämonen zu retten versucht.

„Holmes & Watson“ am 6. Juni um 21.55 Uhr in ORF 1

Sherlock Holmes (Will Ferrell) und seinem Assistenten Dr. Watson (John C. Reilly) ist es anscheinend gelungen, ihren Erzfeind Dr. Moriarty (Ralph Fiennes) endlich aus England zu vertreiben. Die Freude über den triumphalen Sieg währt jedoch nicht lange. Bei einer Überraschungsparty zu Sherlocks Ehren schickt Moriarty ihm eine Kriegserklärung in Tortenform. Der Bösewicht hat es auf Queen Victoria (Pam Ferris) abgesehen. Dem dynamischen Duo bleiben nur vier Tage, um den kniffligen Fall zu lösen und ihrer heiß verehrten Königin das Leben zu retten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at