KHM Pop-Up: Sommerfrische am Maria-Theresien-Platz

Neue Location mit Take-Away-Service lädt zum Verweilen und Genießen ein

Wien (OTS) - Das Kunsthistorische Museum Wien und sein kulinarischer Partner GOURMET, der das Café & Restaurant im KHM führt, laden mit einer neuen Pop-Up-Location zur Sommerfrische im Herzen Wiens. Ab sofort kann man sich beim Sightseeing und Flanieren beim KHM Pop-Up am Maria-Theresien-Platz vor dem Kunsthistorischen Museum Wien mit köstlichem Street-Food stärken und mit hausgemachten Getränken erfrischen.

Auf der Speisekarte stehen Snacks, wie süße und pikante Pancake-Variationen, wahlweise aus klassischem Teig oder Süßkartoffel-Teig gemacht. Ein besonderes Highlight für alle Naschkatzen sind die süßen Pancakes auf Wunsch mit Eis vom Eisgreissler. Für Erfrischung an heißen Sommertagen sorgen auch hausgemachte Limonaden und Eistees. Mit einem Granatapfel-Spritzer oder Lavendel-Limetten-Gin-Tonic, im historischen Ambiente des Maria-Theresien-Platzes, kann man den Tag stilvoll ausklingen lassen.

Geöffnet ist das KHM Pop-Up am Maria-Theresien-Platz in Wien von Donnerstag bis Sonntag von 12:00 bis 19:00 Uhr (bei Regen, Schlechtwetter und starkem Wind ist geschlossen).

Zum Unternehmen: GOURMET steht für Genuss und Erlebnis sowie herausragende Gastronomiekompetenz. Das Unternehmen ist Marktführer für Gemeinschaftsverpflegung in Österreich, betreibt höchst erfolgreich Gastronomiebetriebe in Wien wie das Café & Restaurant im Kunsthistorischen Museum Wien, das Café Schwarzenberg und den Wiener Rathauskeller und bietet Catering-Service in Top-Event-Locations wie der Wiener Stadthalle und der Reed Exhibitions Messe Wien an. Qualität, Sicherheit, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit haben bei GOURMET einen besonderen Stellenwert. Das österreichische Traditions-Unternehmen ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG. Mehr dazu unter www.gourmet.at

Rückfragen & Kontakt:

GOURMET

Martina Baumeister MSc

Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)664 966 45 42

martina.baumeister @ gourmet.at

www.gourmet.at