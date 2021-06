Hilfe für Bienen - junge Imkerinnen und Imker sorgen für Artenschutz

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 12. Juni 2021 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Pestizide und ausgeräumte Landschaften ohne Lebensraumvielfalt machen den Bienen zu schaffen, heuer kommt der kalte Frühling erschwerend dazu. In der Steiermark zeigt die jüngste Imkerin, die 27-jährige Eva Frühwirth, wie Imker und Imkerinnen ihre Bienenvölker unterstützen. Ein Trend macht Hoffnung, dass die so wichtige Imkerei im Sinne der Bienen nicht zurückgeht. Waren es früher oft Pensionisten, so erlernen immer mehr junge Menschen die Kunst des Imkerns, heißt es beim steirischen Landesverband für Bienenzucht. In der Steiermark etwa betreuen knapp 4200 Imker rund 50.000 Bienenvölker.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 12. Juni:

*Duft des Hollers

Gebackene Hollerblüten und andere Köstlichkeiten vom Hollunder sind diesmal die Stars der „Schmankerlgeschichten“. Die Roggendorfer Dorfgemeinschaft in Niederösterreich hat sie für uns zubereitet, nach eigens gesammelten Rezepten.

*Landwirtschaft als Arbeitgeber.

Österreichweit stehen rund 100.000 Arbeitsplätze auf land- und forstwirtschaftlichen Betrieben übers Jahr verteilt zur Verfügung. Wir haben uns im Mostviertel in Niederösterreich angesehen, wie vielseitig diese Jobs sind und welche Chancen sie bieten.

*Tierwohl für Schweine.

Im AMA-Gütesiegelprogramm mit „mehr Tierwohl“ werden derzeit jährlich 100.000 Schweine gehalten – mit dem Ziel, diese besondere Produktionssparte auszubauen und bis 2030 eine Million Schweine ohne Vollspalten abzudecken. Ein Bericht aus der Steiermark.

*Vorbildhafte Waldwirtschaft.

Nur ein nachhaltig und aktiv bewirtschafteter Wald kann sowohl nachwachsende Rohstoffe sichern als auch entscheidend zum Klimaschutz beitragen. Das Stift Schlägl beschreitet in seinen Wäldern schon seit Jahrzehnten diesen Weg – eine Reportage aus Oberösterreich.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

