oekostrom AG: Hände frei für die Energiewende - Hildegard Aichberger am „Freitag in der Arena“

Wien (OTS) - Hildegard Aichberger ist die neue Vorständin für Vertrieb und Marketing bei der oekostrom AG und im Herzen schon immer Umweltschützerin. Diese Woche spricht sie mit Tom Rottenberg bei „Freitag in der Arena“, dem Podcast- und Videoformat der oekostrom AG, über ihre NGO-Wurzeln und ihren Weg in die Corporate Welt. Außerdem darüber, wie sich Menschen aktiv an der Energiewende beteiligen können und warum sich ihr Wechsel zur oekostrom AG wie Heimkommen anfühlt.

„Es ging in den letzten 20 Jahren bei der Energiewende vor allem darum, Rahmenbedingungen zu schaffen – die Technologien waren noch nicht ausgereift. In zehn Jahren soll der gesamte Strom aus den Erneuerbaren kommen – deshalb ist es jetzt wichtig, in den ‚full mode‘ zu gehen und ins Tun zu kommen! Da bin ich am besten aufgehoben in einem Unternehmen, das das auch wirklich macht. Das Windräder baut, das Solaranlagen baut, das die Menschen dabei unterstützt, Teil der Energiewende zu werden.“ so Hildegard Aichberger.

Wie kann man die Menschen bei der Energiewende mitnehmen? „Der Wandel wird nicht funktionieren, wenn Menschen dagegen sind, aber auch nicht, wenn nur Wenige dafür sind. Um das zu ändern, braucht es gute Kommunikation, Bewusstseinsbildung für die Klimakrise und eine klare Vision, wo wir hinwollen. Wir versuchen unsere Kund*innen zu empowern, klimafreundlich zu leben, und bieten Beteiligungsmöglichkeiten – bei uns kann man als ‚Prosumer*in‘ gleichzeitig Kund*in und Produzent*in sein oder sich über Aktien am Unternehmen beteiligen.“

Aichbergers „Tipp am Freitag“: „Mein Tipp dreht sich um nachhaltige Geldanlagen: Wie wir unser Geld anlegen, macht einen großen Unterschied. Auch wenn wir vielleicht nicht so viel Geld haben, dass es die Welt bewegt. Aber wenn es viele Menschen tun, ist es sehr wohl relevant, ob wir in nachhaltige Unternehmen oder in fossile oder nicht zukunftsfähige Technologien investieren. Es ist wichtig, sich zu überlegen, wie man sein Geld anlegt.“

Mehr zur aktuellen Folge von „Freitag in der Arena“ finden Sie hier.

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 18. Juni 2021. Zu Gast ist Daniel Horak, Gründer der Crowdinvesting-Plattform CONDA, zum Thema Nachhaltige Investments.

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ jeden zweiten Freitag-Vormittag direkt bei der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

oekostrom AG – für eine Energieversorgung mit Zukunft

Die oekostrom AG ist Produzentin und Anbieterin von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und setzt sich aktiv für eine ökologische, zukunftsfähige Energieversorgung bei Wärme und Mobilität ein. 1999 aus der Anti-Atombewegung heraus gegründet ist das Unternehmen heute der größte unabhängige Energiedienstleister in Österreich.

100 % unabhängig – 100 % zukunftsfähig – 100 % aus Österreich

