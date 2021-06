VP-Generalsekretär Melchior: „Danke an Wolfgang Brandstetter für all seine Leistungen“

Wien (OTS) - „Im Namen der Volkspartei danke ich Wolfgang Brandstetter für all seine Leistungen, die er in den vergangenen Jahrzehnten – in den unterschiedlichsten Funktionen, etwa als Universitätsprofessor, Justizminister und Verfassungsrichter – für unser Land erbracht hat. Wir respektieren seine persönliche Entscheidung, sich aus seiner Funktion als Verfassungsrichter zurückzuziehen und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, erklärt der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior.

