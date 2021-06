Mahrer/Taborsky: Erfolgreicher Einsatz der Wiener Polizei am Donaukanal

Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten sind nicht zu tolerieren

Wien (OTS) - „Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und der Stadt Wien hat sich beim Einsatz in der Nacht auf Donnerstag bewährt. Dieser Einsatz hat den Erfolg des Miteinanders unter Beweis gestellt“, so VP-Sicherheitssprecher und Nationalrat Karl Mahrer als Reaktion auf die Schwerpunktkontrollen der Wiener Polizei in der Wiener Innenstadt und am Donaukanal. Dabei wurden mehrere Versammlungen und illegale Partys aufgelöst. Mehrere Exekutivbedienstete wurden mit Flaschen beworfen. „Auch die jüngsten Ereignisse zeigen, dass die Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten durch gewaltbereite Gruppen im öffentlichen Raum in Wien dramatisch zunimmt. Das ist nicht zu tolerieren“, so Mahrer weiter.

„Die Wiener Polizei leistet tagtäglich großartige Arbeit und ist in der momentanen Situation bis an ihre Grenzen gefordert. Besonders bedauerlich ist, dass neuerlich Polizisten durch Gewalt verletzt worden sind“, so VP-Wien Gemeinderat Hannes Taborsky. „Das Eingreifen der Wiener Polizei verbessert das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung enorm. Wir danken auch aus diesem Anlass den Polizistinnen und Polizisten, die rund um die Uhr ihr Leben und ihre Gesundheit riskieren, um die Menschen in Wien zu schützen“, so VP-Sicherheitssprecher Mahrer und VP-Wien Gemeinderat Taborsky abschließend.

