Mehr Platz für Jugendliche im Jugendtreff Arthaberbad!

Wiener Jugendzentren-Standort in Favoriten eröffnet mit neuen Angeboten für Teenies, Jugendliche und junge Erwachsene

Wien (OTS) -



Der Jugendtreff Arthaberbad wurde im vergangenen Jahr saniert, barrierefrei gestaltet und deutlich vergrößert: Mit einem Zuwachs von 160 m2 steht den Teenies, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nun fast doppelt so viel Fläche zur Verfügung. Der Standort der Wiener Jugendzentren im Arthaberpark in Innerfavoriten war immer sehr beliebt und hoch frequentiert – im Jahr 2019 gab es rund10.000 Kontakte zu Jugendlichen. Das konstante Bevölkerungswachstum der letzten und kommenden Jahre in diesem bereits sehr dicht besiedelten Gebiet, hat den Ausbau der Offenen Jugendarbeit notwendig gemacht. Großzügige Gruppenräume, eine attraktive Küche zum gemeinsamen Kochen, Billardtisch, Tischtennis, Wuzzler, Gaming-Station, PCs und WLAN und die Sport-Freifläche machen den Jugendtreff zu einem beliebten Treffpunkt unter den Jugendlichen. Zwei zusätzliche Räume sind im Zuge des Ausbaus entstanden. Mehr Platz, der auch für eine Erweiterung des pädagogischen Angebots genutzt werden wird. Ein eigener Programmschwerpunkt für junge Erwachsene ab 20 Jahren wird im Jugendtreff Arthaberbad neu verankert werden.

Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr ist erfreut über die Neueröffnung: „Jugendliche und junge Erwachsene brauchen Räumlichkeiten, in denen sie zusammenkommen, sich austauschen können und Ansprechpersonen für ihre Sorgen und Probleme vorfinden. Und dafür bietet der Jugendtreff Arthaberbad für Jugendliche und junge Erwachsene nun noch mehr Platz. Auch das Nachtstreetwork der Mobilen Jugendarbeit, das Teil des Deeskalationspakets für Favoriten ist, startet in Innerfavoriten nun. Der Verein Wiener Jugendzentren ist ein wichtiger Partner der Stadt Wien im Bereich der Offenen Jugendarbeit und vor allem im Bereich der Präventionsarbeit. Denn in all diesen Facetten wirkt Jugendarbeit präventiv, unterstützt junge Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung und stärkt damit auch ihre Zukunftschancen!“, so der Jugendstadtrat bei der Eröffnung der neuen Räumlichkeiten am 2. Juni 2021.

Ab sofort ist der neue Standort – unter den aktuellen Covid-Bestimmungen – für junge Menschen geöffnet.

Jugendliche planen mit

Der Jugendtreff Arthaberbad hat 2004 als vielbeachtetes Modellprojekt gestartet: Im stillgelegten Kinderfreibad haben Jugendliche über zwei Jahre im Rahmen einer AMS-Schulungsmaßnahme ihren Jugendtreff selbst gestaltet und gebaut. 2006 wurde eröffnet. Über die Jahre wurde das räumliche Angebot knapp und so kam es zu den Erweiterungsplänen: Der neuerliche Planungsprozess für den Ausbau ist im Rahmen der Sustainability Challenge entstanden. Die Sustainability Challenge ist ein interdisziplinäres Projekt, das gemeinsam mit Studierenden verschiedener Wiener Universitäten, Behörden, der MA34, Mitarbeiter_innen des Vereins und den Jugendlichen durchgeführt wurde.

„Die Jugendlichen hatten auch beim jetzigen Ausbau ein gewichtiges Wörtchen mitzureden und konnten mitbestimmen, worauf beim Umbau Wert gelegt werden soll. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten gestalten die jungen Favoritner_innen die Räumlichkeiten und Angeboten ihres Jugendtreffs mit!“, betont Jugendzentren-Obfrau Marina Hanke die Beteiligung als wichtiges Arbeitsprinzip der Wiener Jugendzentren.

Vernetzt in Favoriten

Der Verein Wiener Jugendzentren hat im 10. Bezirk fünf Jugendzentren-Standorte und mit Back on Stage 10 auch Mobile Jugendarbeit in Favoriten.

„Ich schätze die vernetzte Zusammenarbeit der Jugendarbeit mit den anderen sozialen Institutionen im Bezirk, den Schulenund der Grätzelpolizei. Nur gemeinsam und in Arbeit mit den Jugendlichen können wir die Basis für ein gutes Zusammenleben aller schaffen“, so Bezirksvorsteher Marcus Franz.

Jugendarbeit ermöglicht Jugend

In Jugendzentren, im öffentlichen Raum und online kommen viele verschiedene Jugendliche zusammen.

„Die Jugendarbeiter_innen haben ein offenes Ohr für die Anliegen der Jugendlichen, eröffnen ihnen neue Perspektiven und ermöglichen positive Gemeinschaftserlebnisse und Zusammenhalt. Offene Jugendarbeit stabilisiert junge Menschen in Krisensituationen, erweitert ihre Handlungsoptionen und Möglichkeiten der Krisenbewältigung. Gerade während der langen, zermürbenden Monate der Corona-Pandemie bietet Jugendarbeit wichtige Unterstützung, aber auch Spaß und Lebensfreude“, gibt Manuela Smertnik, Pädagogische Bereichsleiterin der Wiener Jugendzentren, Einblick in das breite Aufgabenfeld.

Die Facts zum Umbau:

- Vergrößerung um rund 160 m² auf 364 m2

- Schaffung zweier neuen Gruppenräume, großes Büro und Lagerräume

- Barrierefreier Jugendtreff mit neuem Eingangsbereich

- Haus- und Sicherheitstechnik nach modernsten Anforderungen

- Neues Angebot: Jugendarbeit für junge Erwachsene

- Team um eine_n Jugendarbeiter_in vergrößert

Jugendtreff Arthaberbad I 1100 Wien, Arthaberplatz 19 I www.jugendzentren.at/arthaberbad/





Rückfragen & Kontakt:

Selina Englmayer

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit/Pressestelle

Verein Wiener Jugendzentren

0676/897 060 344

s.englmayer @ jugendzentren.at



Julia Kernbichler

Mediensprecherin des Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr, MA

+43 664 84 915 46

julia.kernbichler @ wien.gv.at