Mit Alfred Stern neue Chancen auch für Linz und Oberösterreich

Initiative Wirtschaftsstandort OÖ begrüßt die OMV-Entscheidung

Linz (OTS) - „Mit der Bestellung von Alfred Stern zum neuen OMV-Vorstand hat der Aufsichtsrat eine auch für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich zukunftsorientierte Entscheidung getroffen“, begrüßt Gottfried Kneifel, Geschäftsführer der Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS), die aktuelle OMV-Entscheidung. Als langjähriger und international erfahrener Borealis-CEO verfüge Stern über alle Kompetenzen, die Transformation des größten Betriebes Österreichs in eine gesicherte Zukunft als weltweiter Chemie-Konzern zu begleiten. Das Borealis-Forschungszentrum in Linz – übrigens eine gemeinsame Initiative des damaligen oö. Wirtschaftslandesrates Christoph Leitl und des früheren OMV-Vorstandsvorsitzenden Gerhard Roiss – werde deshalb dabei eine wichtige Rolle spielen. „Nicht nur die Republik als größter Einzelaktionär, sondern auch der Wirtschaftsstandort OÖ werden in Kombination von der neuen personellen Weichenstellung mit Alfred Stern an der OMV-Spitze profitieren“, so Kneifel.

