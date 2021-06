Neue Bike & Ride-Anlage am Bahnhof Ober-Grafendorf

LR Schleritzko: 14 der 32 Stellplätze sind mit dem innovativen diebstahlsicheren Merokey-System ausgestattet

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit dem Rad zur Bahn – klimafreundliche Mobilität im Fokus! Für eine optimale Anbindung an die Mariazellerbahn wurde am Bahnhof Ober-Grafendorf eine neue Bike & Ride-Anlage errichtet. „Die Pendlerinnen und Pendler profitieren ab sofort von 32 modernen Radabstellplätzen. Davon sind 14 Stellplätze mit dem innovativen diebstahlsicheren Merokey-System ausgestattet. Diese österreichweit erste Merokey-Abstellanlage überzeugt durch höchstmögliche Sicherheit, Echtzeit-Diebstahlschutz und unkomplizierte smarte Nutzung via Handy-App“, informiert Niederösterreichs Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko.

Technische Innovation trifft öffentlichen Verkehr: „Wir erleichtern unseren Fahrgästen den Umstieg auf eine ganzheitliche klimafreundliche Mobilität, gerade für die Bewältigung der sogenannten ‚letzten Meile‘ zu unserer Mariazellerbahn, denn für den sicheren Verbleib des Fahrrads ist nun gesorgt“, ergänzt Mariazellerbahn Dienststellenleiter Anton Hackner.

Das Bike & Ride-Projekt wurde von den Niederösterreich Bahnen in engster Abstimmung mit dem Land NÖ und der Gemeinde Ober-Grafendorf umgesetzt. „Die GemeindebürgerInnen wünschen sich mehr Sicherheit für ihre Fahrräder. Ich freue mich daher besonders, dass die österreichweit erste digitale Fahrrad-Abstellanlage dieser Art im Miteinander in der Gemeinde Ober-Grafendorf errichtet wurde“, freut sich Bürgermeister Rainer Handlfinger über die erfolgreiche Kooperation.

Merokey – das „sichere Schloss“ – funktioniert über eine web-basierte App: Nach Registrierung ist einfaches Sperren via App oder QR-Code möglich. Ein über zwei Meter langes Spezialseil sichert flexibel Vorder- und Hinterreifen, Rahmen, Sattel, Kindersitz oder Einkaufskorb. Weitere Besonderheiten sind die Sharing-Funktion (für Familien interessant) und die Echtzeitalarmierung via Handy bei Durchtrennung des Seils sowie bei Erschütterung. Weitere Informationen: https://www.merokey.com/

Weitere Informationen: Katharina Heider-Fischer, Bakk., Kommunikation, Niederösterreich Bahnen, Telefon: +43/2742 360 990-1311, Mobil: +43/676 566 24 53, Internet:

www.niederoesterreichbahnen.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse