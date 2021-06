Neue Parkanlage in der Seestadt: Bauarbeiten am Elinor-Ostrom-Park auf Hochtouren

28.000 m² große Grün- und Erholungsfläche wird im September 2021 eröffnet

Wien (OTS) - In der Seestadt laufen die Bauarbeiten am Elinor-Ostrom-Park auf Hochtouren: Im September 2021 wird die 28.000 m² große Parkanlage eröffnet. Dann steht den Bewohnerinnen und Bewohnern eine neue und innovativ gestaltete Grün- und Erholungsfläche zur Verfügung, die „alle Stückl spielt“, wie Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky betont. Neben großzügigen Spielbereichen im Süden und Norden des Parks und einer Fitnessmeile stechen eine Multifunktionsfläche in der Mitte des Parks für Märkte oder Feste und ein Fahrradspielplatz heraus. Die U2-Trasse verbindet die Parkteile und ist als urbanes Element in den Park integriert.

„Der Elinor-Ostrom-Park wird den Bewohnerinnen und Bewohnern ab Herbst große Freude bereiten. Zahlreiche Ballsportarten von Volleyball bis Fußball, eine Street-Workout-Anlage, ein Motorikparkour und vieles mehr bieten abwechslungsreiche Freizeit- und Bewegungsmöglichkeiten. Eine freie Fläche für Veranstaltungen und viel neuer Grünraum machen den Park zu einem Grätzltreffpunkt und einer Erholungsoase“, so Czernohorszky.

„Die Donaustadt hat nicht nur über 50 Prozent Grünraum- und Freiflächen, es entstehen auch immer wieder neue Grünräume, wenn Wohngebiete entwickelt werden, wie in der Seestadt und aktuell beim Elinor-Ostrom-Park“, sagt Bezirksvorsteher-Stellvertreter Karl Gasta.

Der Elinor-Ostrom-Park ist Teil der Grünraumoffensive der Wiener Stadtregierung. „Bis 2025 schaffen wir rund 400.000 m² neues Grün durch neue Parkflächen. Für die Hälfte davon wird schon heuer mit 23 Projekten der Grundstein gelegt“, sagt Czernohorszky.

Befragung der Bevölkerung

Von März bis April 2017 wurden Seestädterinnen und Seestädter aufgerufen, ihre Meinungen und Anregungen zur Gestaltung des Parks zu äußern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Befragung sprachen sich besonders für viele Grünflächen, Schatten spendende Bäume sowie Fitness- und Sportangebote für Jugendliche und Erwachsene aus.

