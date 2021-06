Das GP-Wochenende von Aserbaidschan in ORF 1

10 Stunden live aus Baku ab 4. Juni mit allen Trainings, Qualifying, dem GP und dem „Formel 1 Motorhome“

Wien (OTS) - Im ORF dröhnen wieder die Motoren: Vom 4. bis 6. Juni 2021 berichtet ORF 1 live vom Großen Preis von Aserbaidschan – in einem insgesamt zehnstündigen Live-Paket. Das lange GP-Wochenende aus Baku beinhaltet alle drei F1-Trainings-Sessions am Freitag, dem 4., und Samstag, dem 5. Juni 2021, das Qualifying am 5. Juni und natürlich das Rennen am 6. Juni sowie abschließend das „Formel 1 Motorhome“.

Die kongenialen Kommentatoren an allen Renntagen sind Ernst Hausleitner und Alexander Wurz. In Baku am GP-Kurs holen diesmal Marc Wurzinger und Corinna Kamper Interviews und Stimmung ein, neben Hausleitner und Wurz bitten auch Bianca Steiner und Robert Lechner ins „Formel 1 Motorhome“.

Der GP-Fahrplan in ORF 1

Freitag, 4. Juni

10.20 Uhr: erstes freies Training

13.50 Uhr: zweites freies Training

Kommentatoren jeweils Ernst Hausleitner und Alexander Wurz

Samstag, 5. Juni

10.50 Uhr: drittes freies Training

13.40 Uhr: F1 News

13.55 Uhr: Qualifying

Kommentatoren: Ernst Hausleitner und Alexander Wurz

Sonntag, 6. Juni

12.30 Uhr: F1 News

13.25 Uhr: GP von Aserbaidschan

Kommentatoren Ernst Hausleitner und Alexander Wurz

15.50 Uhr: Formel 1 Motorhome

mit Ernst Hausleitner, Alexander Wurz, Corinna Kamper und Robert Lechner

sport.ORF.at, ORF-TVthek und ORF TELETEXT mit umfangreichen Formel-1-Packages

sport.ORF.at und TVthek.ORF.at informieren im Rahmen von umfangreichen multimedialen Info-Packages: sport.ORF.at bietet Live-Ticker während der Qualifyings und der Rennen, Vorschauen, Hintergrundberichte und Rennanalysen. Auf der ORF-TVthek und auf sport.ORF.at können Motorsport-Fans außerdem die TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens österreichweit im Live-Stream mitverfolgen sowie Video-on-Demand-Angebote abrufen. Auch das neue Magazin „Formel 1 Motorhome“ wird auf der ORF-TVthek bereitgestellt. Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. informieren auch die ORF TELETEXT-Leserinnen und -Leser jederzeit aktuell über das Formel-1-Geschehen.

