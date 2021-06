Songtradr erwirbt die globale kreative Musikagentur MassiveMusic

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die Vereinbarung verbindet modernste Musiklizenzierungstechnologien mit der Erstellung von maßgeschneiderter Musik und Strategien für Marken und Agenturen

Songtradr, der weltweit größte B2B-Marktplatz für Musiklizenzen, gab heute die Übernahme von MassiveMusic bekannt, der führenden globalen Agentur für kreative Musik, die den bekanntesten Marken der Welt hilft, mit der emotionalen Kraft von Musik und Sound strategischer und effektiver zu werden.

Die Übernahme von MassiveMusic kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Branche, in der durch die Zunahme von Technologien und Kanälen für Inhalte die Anzahl der Orte, an denen der Sound einer Marke erlebt wird, dramatisch zunimmt. Mit der explosionsartigen Zunahme der Erstellung von Inhalten in verschiedenen Medienformaten wird erwartet, dass die Größe der Musikindustrie bis zum Jahr 2030 131 Mrd. $ erreichen wird. Vermarkter müssen mehr denn je durchschlagen und eine maximale Wirkung erzielen, was dazu führt, dass die Macht der Musik dringend optimiert werden muss. Durch die Kombination von MassiveMusics konkurrenzlosem Musikangebot für Marken mit Songtradrs Technologien und datenbasierten B2B-Musikprodukten entsteht die einzige komplette technologiebasierte Musiklösung für Marken im digitalen Zeitalter.

"MassiveMusic hat sich in den letzten 20 Jahren einen hervorragenden Ruf für mutige, brillante und kreative Musiklösungen für Marken aufgebaut", so Paul Wiltshire, CEO von Songtradr. "Die Komplexität der B2B-Musikindustrie hat es schwierig gemacht, Technologien vollständig zu übernehmen und zu nutzen, was sie daran hindert, das gleiche Wachstum wie die Consumer-Musikindustrie zu erleben. Die Zusammenführung unserer Unternehmen und Kompetenzen schafft die Größenordnung und das Vertrauen, um eine echte Transformation der B2B-Musikindustrie zu ermöglichen und erhebliches Wachstumspotenzial freizusetzen."

MassiveMusic ist die weltweit führende kreative Musikagentur mit ca. 85 Mitarbeitern und Büros in Amsterdam, Berlin, London, New York, Los Angeles und Tokio. Das Unternehmen kreiert und kuratiert Weltklasse-Musik, strategische Sonic Branding-Lösungen und Musikmanagement für globale Marken wie Nike, Heineken, Apple und UEFA. In diesem Jahr hat MassiveMusic das weltweit erste datengesteuerte Sonic Branding Tool auf den Markt gebracht: MassiveBASS, eine revolutionäre Plattform, die Kunst und Wissenschaft verbindet und den Erfolg in Bezug auf Erinnerung, Unverwechselbarkeit und Verbindung zur Markenpersönlichkeit vorhersagt. MassiveMusic hat außerdem alle möglichen Branchenpreise gewonnen, wie den Cannes Gold Lion, D&AD, CLIO, Transform und mehr. MassiveMusic hat im vergangenen Jahr trotz des Hintergrunds von COVID-19 ein beeindruckendes Wachstum erlebt und im Jahr 2020 ein zweistelliges Umsatzwachstum im Vergleich zu 2019 erzielt.

"Wir bei MassiveMusic freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Songtradr. Unsere Dienstleistungen ergänzen sich in vollem Umfang, so dass wir die Dienstleistungen, die wir unseren Kunden anbieten, weiter bereichern können. Die globalen Marken und talentierten Kreativagenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, können alle von dem einzigartigen Angebot profitieren, das durch die Kombination des weltweit größten B2B-Musiklizenztechnologieunternehmens mit der führenden globalen Kreativmusikagentur entsteht", so Hans Brouwer, Gründer und CEO von MassiveMusic. "Was mich am meisten begeistert, ist, wie sehr unsere Visionen, Ambitionen und Kulturen übereinstimmen. Vom ersten Treffen an fühlte sich unsere Partnerschaft an, als ob wir schon lange in einer Band wären. Wir freuen uns darauf, unseren globalen Kunden beim Wachstum zu helfen: 'Harder, Better, Faster, Stronger', wenn Sie mir erlauben, den revolutionären Daft Punk zu zitieren."

Mit über 300.000 Tracks, die über das Ökosystem lizenziert wurden, und mehr als 1,5 Millionen Tracks auf der Plattform, ist Songtradr in weniger als fünf Jahren zur größten Musiklizenzierungsplattform geworden. Im Jahr 2019 erwarb es Big Sync Music und hat seitdem Cuesongs, Song Zu, Pretzel und Tunefind übernommen sowie eine Investition in das an der ASX notierte Musikdatenunternehmen Jaxsta getätigt.

MassiveMusic wird die B2B Music Services Division der Songtradr Group leiten, die es Marken und Agenturen ermöglicht, ihren Marketingeffekt drastisch zu erhöhen und alle ihre Musikbedürfnisse an einem Ort zu lösen. Von Künstlern, Musiklizenzen, maßgeschneiderter Musikkomposition und Sonic Branding bis hin zu Technologie, Daten und Echtzeit-Einblicken können Marketer effizienter und wirkungsvoller sein.

INFORMATIONEN ZU SONGTRADR:

Songtradrist der größte B2B-Musiklizenzierungsmarktplatz der Welt, der Musikschaffenden und Rechteinhabern eine komplette technologiegestützte Lösung für die Rechteverwaltung und Monetarisierung bietet und gleichzeitig B2B-Musiknutzern wie Marken, Werbetreibenden, Filmemachern, SVOD- und Broadcast-Netzwerken, Gaming-, Streaming- und Social-Media-Plattformen einen hocheffizienten, KI-gesteuerten Zugang zu Musik ermöglicht.

INFORMATIONEN ZU MASSIVEMUSIK:

MassiveMusicist die Agentur, die für einige der bekanntesten Marken der Welt arbeitet. Als zuverlässiger Partner liefert MassiveMusic alles, was eine Marke im Bereich Musik, Stimme und Sound braucht. Wirkungsvolle Strategien, klangvolle Markenidentitäten und erstklassige Kompositionen - dies und vieles mehr schafft die Agentur dank ihrer glühenden Leidenschaft für Musik in Verbindung mit handwerklichem Können und wissenschaftlicher Forschung. Das ultimative Ziel? Die Welt besser klingen zu lassen und gleichzeitig Marken und Agenturen zu helfen, durch die emotionale Kraft des Klangs effektiver zu sein. Die pfiffigen Schöpfer und strategischen Denker hinter MassiveMusic sind in Büros und Studios auf der ganzen Welt zu finden. Man munkelt, dass sie auch ab und zu eine große Party schmeißen.

