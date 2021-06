Große Töchter Neubaus – Spaziergang gegen das Vergessen in Wien Neubau

Wien (OTS) - Seit Anfang der 2000er Jahre engagiert sich der Bezirk Neubau darum, Frauen, die die Geschichte des Bezirks und letztlich die Geschichte Wiens geprägt haben, sichtbar zu machen: durch Bennungen von Parks und Plätzen, durch Spaziergänge und durch künstlerische Interventionen an Erinnerungsorten.

In diesen Rahmen sind unter anderem drei Frauenteppiche im Asphalt entstanden. „Tell these people who I am“ heißen die drei Kunstwerke für die Iris Andraschek die Lebensgeschichte von Olly Schwarz, Vally Wieselthier und Gisela von Camesina de San Vittore in die Straße in den Asphalt tätowiert hat.

Am Samstag, den 5. Juni um 17.00 Uhr starten Ursula Berner, Gemeinderätin und Kultursprecherin der Wiener Grünen und ehemalige Direktorin des Beziksmuseums Neubau, einen Frauenspaziergang zu Kunstwerken und zu Gedenkorten im öffentlichen Raum, die besondere Geschichten von großen Frauen würdigen.

Tresspunkt: 17:00 Uhr im Sommerbezirksmuseum, Stiftgasse 25

Teilnahme nur mit Anmeldung: bm1070 @ bezirksmuseum.at

Die Veranstaltung ist in Kooperation mit dem Bezirksmuseum Neubau entstanden.

Alle Teilnehmer*innen werden um die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften aufgrund der Corona-Pandemie ersucht

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at