Janoch ad Corona-Tests in Kindergärten: Stadt Wien muss endlich in die Gänge kommen!

Flächendeckende Ausrollung raschestmöglich umsetzen – Sicherheit für Familien & Pädagogen gewährleisten

Wien (OTS) - VP-Wien Familiensprecherin Silvia Janoch unterstützt die Forderung der Kindergartenbetreiber nach einem flächendeckenden Angebot von sogenannten „Lutschertests“ an Wiens Kindergärten. „Seit der vor Wochen von der Stadt Wien angekündigten Testphase in Kindergärten, ist leider überhaupt nichts passiert. Die Stadt muss endlich zur Umsetzung schreiten und Coronatests flächendeckend in allen Wiener Kindergärten anbieten. Gerade in Anbetracht der bevorstehenden Öffnungsschritte ist es wichtig, auch Wiens Kindergartenkinder im Corona-Testprogramm aufzunehmen. Nur so können wir Sicherheit für die Familien und ElementarpädagogInnen gewährleisten! Jeder möchte einen gesunden und sorgenfreien Sommer genießen“, so Janoch.

Die neue Volkspartei Wien habe dazu im vergangenen Gemeinderat auch bereits einen derartigen Antrag eingebracht. Weiters wurde durch Janoch auch eine mündliche Anfrage an Stadtrat Wiederkehr gestellt, die Beantwortung dazu war jedoch unzufriedenstellend. Auch eine schriftliche Anfrage dazu wurde eingebracht. „Ich habe kein Verständnis dafür, dass sich das Pilotprojekt so lange zieht – in diesem Tempo kommen wir einfach nicht weiter“, so Janoch. Es gebe außerdem bereits ausreichend Angebot am Markt, um dieses Projekt ins Rollen zu bringen – worauf wartet man also? „Gerade die Gesundheit und Sicherheit der Kinder, Eltern und PädagogInnen sollte der Stadt ein Anliegen sein. Wir fordern deshalb eine rasche Umsetzung“, so die Familiensprecherin abschließend.

