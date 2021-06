Locus erhält 50 Millionen Dollar in einer Serie-C-Finanzierung unter der Führung von GIC mit Beteiligung von Qualcomm Ventures und bestehenden Investoren

San Francisco (ots/PRNewswire) - - Locus verwendet die Mittel, um sich auf Innovation, geografische Expansion und die Vergrößerung des Teams zu konzentrieren

Locus, eine zukunftsweisende Plattform, die Entscheidungen in der Lieferkette automatisiert, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar erhalten hat, angeführt von GIC, dem Staatsfonds von Singapur, mit Beteiligung von Qualcomm Ventures LLC und den bestehenden Investoren Tiger Global und Falcon Edge. Namhafte Angel-Investoren wie Amrish Rau, CEO von Pine Labs, Kunal Shah, CEO von Cred, Raju Reddy, Gründer von Sierra Atlantic, und Deb Deep Sengupta, ehemaliger President & MD, SAP South Asia, nahmen ebenfalls an der Runde teil.

Locus wird die Mittel vor allem für die Verbesserung der geografischen Reichweite und den Aufbau des Forschungs- und Entwicklungsteams zur Erweiterung der Produktlinie verwenden.

"Quality & Patient Capital ermöglicht es uns, uns auf bahnbrechende F&E zu konzentrieren, was uns dabei hilft, unseren Kunden einen außergewöhnlichen, langfristigen Wert zu liefern und nicht nur inkrementelle Verbesserungen. Wir werden weitere Doktoranden für unser Data-Science-Team rekrutieren und wollen unsere Patente bis 2022 verdoppeln", sagt Nishith Rastogi, CEO von Locus.

Locus nutzt tiefgreifendes maschinelles Lernen und proprietäre Algorithmen, um seinen Kunden intelligente Supply-Chain-Lösungen anzubieten. Die skalierbaren Lösungen des Unternehmens haben zu Einsparungen bei den Logistikkosten in Höhe von mehr als 150 Millionen US-Dollar, einer Verringerung der zurückgelegten Kilometer um mehr als 70 Millionen und einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mehr als 17 Millionen Kilogramm für Kunden in Bereichen wie E-Commerce, Einzelhandel, E-Großhandel, CPG/FMCG, Heimdienste, Hauslieferungen, 3PL, Transport und B2B-Distribution geführt.

Locus arbeitet mit Top-Kunden in Nordamerika, Südostasien, Europa und dem indischen Subkontinent zusammen. Es hat Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Indien, Singapur, Indonesien, Vietnam und Deutschland.

Locus ist auf Expansionskurs in Nord- und Südamerika und hat seine Führung mit Branchenveteranen wie Walter Heil, Senior Vice President, Business (Americas), und Michael D. Parmett, Vice President, Customer Success, verstärkt. Heil arbeitete zuvor bei Project44 und BluJay, während Parmett Teil von 3GTMS und Manhattan Associates war.

"An dieser Stelle möchte ich mich bei allen unseren Kunden für ihr Vertrauen und ihre Innovationspartnerschaft bedanken. Es ist uns eine große Freude zu wissen, dass wir einen Mehrwert für Ihre Lieferkette und Ihre Logistikabläufe geschaffen haben. Wir wollen unsere Kunden jetzt mit einer globalen Präsenz unterstützen. Neben den Regionen, in denen wir bereits vertreten sind, investieren wir auch stark in Lateinamerika und bauen unsere Präsenz dort aggressiv aus", fügte Rastogi hinzu. "Ich möchte auch dem Locus-Team für die Anstrengungen danken, die sie tagtäglich aufbringen. Ich hoffe, dass wir unsere Dankbarkeit zeigen können, indem wir für all ihre Bemühungen einen erheblichen Wohlstand schaffen."

"Die intelligente Produktsuite von Locus optimiert die Effizienz der Lieferkette, indem sie maschinelles Lernen einsetzt, um Echtzeit-Tracking und Einblicke für die Erfüllung der letzten Meile zu liefern", sagte Varsha Tagare, Sr. Director, Qualcomm Technologies, Inc. und Managing Director bei Qualcomm Ventures. "Wir freuen uns, in Locus zu investieren, um Logistik als Service zu ermöglichen und das Unternehmen auf seinem Weg zu einem globalen Marktführer für die Automatisierung der letzten Meile zu unterstützen."

Das Unternehmen hatte zuvor in mehreren Runden 30 Mio. US Dollar aufgebracht.

Informationen zu Locus

Locus ist eine Technologieplattform, die maschinelles Lernen und proprietäre Algorithmen nutzt, um komplexe Entscheidungen in der Lieferkette zu automatisieren. Seine intelligenten Supply-Chain-Lösungen bieten End-to-End-Transparenz und ermöglichen es Unternehmen, ihre betriebliche Effizienz zu steigern, indem sie die Kosten senken, das Kundenerlebnis optimieren und die Umweltbelastung reduzieren.

Die skalierbaren Lösungen von Locus umfassen Routenoptimierung, Echtzeit-Tracking und -Analysen, Optimierung von Verkaufsschlägen, Gebietsplanung, Fahrzeugzuweisung und Netzwerkdesign. Unsere zukunftssichere Plattform hat bei Kunden wie Nestle, Mondelez, Unilever, BigBasket, Bluedart, Bukalapak, The Tata Group und vielen anderen zu Einsparungen bei den Logistikkosten in Höhe von mehr als 150 Millionen US-Dollar, einer Reduzierung der zurückgelegten Kilometer um mehr als 70 Millionen und einer Verringerung der Treibhausgasemissionen um mehr als 17 Millionen Kilogramm geführt.

Das Unternehmen betreibt Lieferungen in Nordamerika, Europa, Südostasien, dem Nahen Osten, ANZ und dem indischen Subkontinent. Besuchen Sie www.locus.sh um mehr zu erfahren oder folgen Sie uns auf LinkedIn!

Informationen zu GIC:

GIC ist eine führende globale Investmentgesellschaft, die 1981 gegründet wurde, um Singapurs Währungsreserven zu verwalten und die finanzielle Zukunft Singapurs zu sichern. Als disziplinierter, langfristiger Value-Investor ist GIC einzigartig positioniert für Investitionen über eine breite Palette von Anlageklassen, einschließlich Immobilien, Private Equity, Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. GIC hat Investitionen in über 40 Ländern und investiert seit mehr als zwei Jahrzehnten in Schwellenländer. GIC hat seinen Hauptsitz in Singapur und beschäftigt über 1.700 Mitarbeiter in 10 Niederlassungen in den wichtigsten Finanzstädten weltweit.

Für weitere Informationen über GIC, besuchen Sie bitte www.gic.com.sg oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Informationen zu Qualcomm Ventures:

Qualcomm Ventures, handelnd durch Qualcomm Ventures LLC oder seine angeschlossenen Unternehmen, tätigt seit dem Jahr 2000 strategische Investitionen in Technologieunternehmen, die das Potenzial haben, unsere Welt dramatisch zu verändern. Als globaler Investor wollen wir Unternehmern helfen, revolutionäre Unternehmen aufzubauen, die die Welt um uns herum umgestalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.qualcommventures.com.

