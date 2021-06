ARBÖ: Verlängertes Wochenende und die Sehnsucht nach Reisen bringen Ausflugsverkehr zu Fronleichnam

Wien (OTS) - Fronleichnam am Donnerstag, 03.06.2021, beschert den Österreicherinnen und Österreichern mit nur einem Urlaubstag 4 freie Tage. Dies und die Sehnsucht nach Reisen bringt regen Ausflugsverkehr am kommenden langen Wochenende mit sich. Der Reiseverkehr wird sich auf den Straßen und Grenzen bemerkbar machen, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Der Aufbruch in das verlängerte Wochenende wird sich bereits am Mittwoch, speziell auf den Stadtausfahrten der Bundes- und Landeshauptstädte, bemerkbar machen. Ab den Nachmittagsstunden wird das Verkehrsaufkommen auf Straßen, die der Südosttangente (A23) in Wien, Pyhrnautobahn (A9), Südautobahn (A2) rund um Graz sowie der Mühlkreisautobahn (A7) und Westautobahn (A1) im Großraum Linz und Salzburg merklich ansteigen.

Urlauber, die ihren Kurzurlaub in Tirol verbringen wollen, sollten beachten, dass für das Pitztal und die Gemeinde Umhausen eine Corona-Testpflicht bei der Ausreise gilt. Ein Genesungs- oder Impfnachweis befreit nicht von der Testpflicht.

„Auch wenn es Lockerung im Reiseverkehr zu den Nachbarländern gegeben hat, ist die rechtzeitige Information über die aktuellen Einreisebestimmungen für Österreich und die Urlaubsdestination ein Muss, um sich vor unangenehmen Überraschungen zu schützen. Nicht überall reicht ein Impfpass oder ein Genesungsnachweis für die Einreise, wie zum Beispiel in Italien. In Ungarn ist die Einreise aus touristischen Gründen weiterhin verboten. Beim östlichen Nachbarn ist wie in fast allen Nachbarstaaten eine Vorab-Online-Registrierung vor der Einreise vorgeschrieben“, weiß ARBÖ-Experte Thomas Haider.

Aktuelle Informationen gibt es auf der ARBÖ-Homepage unter https://www.arboe.at/infos/covid19-infos oder telefonisch beim ARBÖ-Informationsdienst unter der österreichweiten Telefonnummer 050/123-123.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at