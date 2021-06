Yilmaz: Unverantwortliche Islamlandkarte schürt Hass

Schilderaktion in Wien erinnert an dunkelste Zeit – SPÖ-Integrationssprecherin ruft zur Mäßigung auf

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yilmaz ist entsetzt und fordert Konsequenzen aufgrund der jüngsten Schilderaktion in Wien, die auf die Islamlandkarte zurückgeht: „Diese Schilder erinnern an die dunkelste Zeit unserer Geschichte. Die Islamlandkarte schürt Hass und spaltet unsere Gesellschaft auf nie dagewesene Art und Weise. Die Landkarte muss wieder vom Netz genommen werden.“ ****

Über Nacht sind in Wien mehrere Tafeln mit rassistischen Karikaturen und der Aufschrift „Achtung! Politischer Islam in Ihrer Nähe“ mit Verweis auf die Islamlandkarte aufgetaucht. Für Yilmaz ist der Bogen damit endgültig überspannt: „Diese Entwicklung war absehbar. Zahlreiche Organisationen haben auf diese Gefahr bereits hingewiesen, jetzt ist sie Realität geworden. Die Islamlandkarte befeuert die Radikalisierung und den Hass in unserer Gesellschaft. Auf der einen Seite sieht sich die Ministerin mit Morddrohungen konfrontiert, auf der anderen wird die Stigmatisierung von Musliminnen und Muslimen auf erschreckende Weise befeuert. Ich rufe alle Seiten zur Mäßigung in Wort und Tat auf. Wir dürfen uns in Österreich nicht mehr solch hasserfüllten Ideologien hingeben – weder islamistischen noch rechtsextremen.“ (Schluss) sd/lp

