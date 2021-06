Die EURO 2020 in allen Medien des ORF

200 Stunden live in ORF 1 mit Anna Lallitsch als erster Kommentatorin, Peter Filzmaier im „Heimspiel“ und Franco Fodas „Sprechstunde“

Wien (OTS) - Die in zehn europäischen Städten und in Baku ausgetragene und mit den Finalspielen im Londoner Wembley-Stadion zu Ende gehende EURO 2020, die wegen der coronabedingten Verschiebung nun von 11. Juni bis 11. Juli 2021 auf dem Programm steht, wird dank der erfolgreichen Qualifikation des österreichischen Nationalteams zum – wohl nicht nur sportlichen – Highlight des Jahres und im ORF zum Ereignis in allen seinen Medien.

ORF 1 überträgt nicht nur (mit Ausnahme von sechs Parallelspielen am Ende der Gruppenphase) alle Spiele der EURO live, sondern bietet wieder eine flächendeckende Turnier-Berichterstattung, die in der Gruppenphase mit bis zu drei Spielen pro Tag bis zum Ende des Spätabend-Spiels um ca. 23.15 Uhr dauert und damit an Spieltagen des Nationalteams knapp zwölf Stunden Live-Coverage bzw. insgesamt rund 200 Stunden Fußball live bietet. Los geht es dabei immer in ORF 1 mit den Highlights des Vortages.

Innerhalb der Fußball-Live-Flächen wird in ORF 1 die Reihe „Heimspiel – Europa am Ball“ kreative, originelle und gescheite Geschichten rund um den Fußball – und jene, die ihn treten oder dabei zuschauen – erzählen. Mit von der Partie ist dabei u. a. der sportverrückte Barcelona- & Spanien-Fan und Politik-Erklärer Peter Filzmaier. Weiters bittet ORF 1 prominente Persönlichkeiten, die sonst abseits des Grünen Rasens zu Hause sind, zweimal zur „Sprechstunde beim Teamchef“. Und: ORF-Chefexperte Herbert Prohaska bittet in ORF 1 zum „Legenden-Stammtisch“.

Der große multimediale UEFA-EURO-2020-Schwerpunkt auf sport.ORF.at, ORF Fußball und ORF-TVthek (u. a. mittels UHD-Streaming) liefert den Fußballfans alles, was das Herz begehrt, Hitradio Ö3 wird zum EURO-Sender mit Torgarantie.

Für ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz „wird diese EURO doppelt einzigartig: Aus sportlicher Sicht durch die Teilnahme Österreichs, aus gesellschaftspolitischer Sicht wegen der Rückkehr eines großen Sportevents mit Live-Publikum und damit einem großen Schritt in Richtung ‚alter‘ Normalität.“

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Dass der Sport längst keine Männerdomäne mehr ist, sondern Top-Journalistinnen am Werk sind, ist für den ORF selbstverständlich. Das stellen in Österreich Tag für Tag zahlreiche Ausnahme-Athletinnen unter Beweis. Wenn Anna Lallitsch, eine äußerst kompetente und ambitionierte ORF-Sport-Kommentatorin, mit ihren Kollegen Polzer, König und Co. die heurige Fußball-Europameisterschaft kommentiert, und Alina Zellhofer sowie Kristina Inhof die Spiele präsentieren, erfüllt es mich mit Stolz. Ein weiterer Puzzlestein im Rahmen unserer weitreichenden Initiativen, den Frauenanteil on air zu heben und sie auf Augenhöhe ihrer Kollegen zu bringen. Unser Publikum darf sich auf Hochspannung mit großen Emotionen freuen, denn im Fußball werden HeldInnengeschichten geschrieben, die rund um den ORF-Sport-Teamchef Gerhard Lackner in Topqualität und hochspannend erzählt werden.“

ORF-1-Channelmanagerin Mag. Lisa Totzauer: „Fußball-Großevents wie die EURO – mit ihren Live-Übertragungen, Analysen, Interviews und Hintergrund-Reportagen – bieten den Fußball-Fans genau das, was sie sich erwarten und wonach sie sich in diesen Tagen besonders sehnen. Das bekommen sie von uns ungefiltert und pur. Aber wir wollen im ORF-1-Style auch einen anderen Blick auf das Faszinosum Fußball bieten und haben für ‚Heimspiel‘ den Königstransfer aus der Politikwissenschaft umgesetzt und Prof. Peter Filzmaier verpflichtet, für uns seiner eigentlichen großen Leidenschaft nachzukommen. Man darf gespannt sein.“

ORF-TV-Sportchef Mag. Hans Peter Trost freut sich, „dass es wieder stimmungsvollen Live-Fußball gibt, dass die Spiele des ÖFB-Teams ein ganz besonderes Publikumsinteresse wecken werden, und dass die ORF-TV-Sportredaktion mit der ersten Fußball-Kommentatorin bei einem Großevent ein Stück TV-Geschichte schreibt.“

Das ORF-SPORT-Team bei der EURO: Mit Anna Lallitsch als erster EM-Kommentatorin und erstmals mit Kokommentatoren

Sieben Herren und erstmals eine Dame werden die EM-Spiele kommentieren: Oliver Polzer, Thomas König, Boris Kastner-Jirka, Michael Roscher, Dietmar Wolff, Michael Bacher und Daniel Warmuth bzw. Anna Lallitsch. Für die beiden Letztgenannten ist es das Debüt bei einem Großevent, mit Lallitsch ist erstmals in der ORF-Fernsehgeschichte eine Fußballkommentatorin bei einer Herren-EM zu hören. Ebenfalls erstmals im ORF werden bei den meisten EM-Spielen Kokommentatoren (Roman Mählich bzw. Helge Payer) dem Kommentator / der Kommentatorin zur Seite sitzen.

Alle Spiele ohne Beteiligung Österreichs werden aus dem Fußballstudio im ORF-Zentrum präsentiert. Als Gastgeberinnen und Gastgeber wechseln einander Alina Zellhofer, Kristina Inhof, Rainer Pariasek und Bernhard Stöhr ab, ihnen zur Seite stehen bzw. sitzen die Experten Herbert Prohaska, Roman Mählich und Helge Payer. Thomas Steiner wird das Geschehen aus Sicht des Schiedsrichters beobachten.

Die Österreich-Spiele in Bukarest bzw. Amsterdam (bzw. sollte das ÖFB-Team aufsteigen auch die folgenden) werden von Rainer Pariasek und Herbert Prohaska direkt aus dem Stadion präsentiert, genauer gesagt aus dem sogenannten Pitch-View-Studio im Stadion. Roman Mählich ist bei den Österreich-Spielen als Kokommentator im Einsatz, Helge Payer liefert die Taktikanalyse. Als Reporter an den wichtigsten EM-Schauplätzen unterwegs: Andreas Felber beim Stützpunkt des österreichischen Nationalteams in Seefeld, Roland Hönig und Christian Diendorfer in Bukarest bzw. Amsterdam, den Schauplätzen der Österreich-Spiele in der Gruppenphase, und Lukas Schweighofer begibt sich in Österreich auf die Suche nach der EM-Stimmung.

ORF-EM-Studio mit Upgrade

Das Fußballstudio im ORF-Zentrum wurde für die EURO upgegradet und mit mehr Lichtelementen und einem größeren Analyse-Monitor ausgestattet. Die Regie kann dabei auf vier Kameras zurückgreifen, zwei davon sind Augmented-Reality-tauglich und können Bilder, Grafiken etc. ins Studio projizieren, dazu kommen eine Krankamera und eine Steadicam. In den Studios in den EM-Stadien kommen ebenfalls vier Kameras zum Einsatz.

Das EURO-Rahmenprogramm: „Heimspiel – Europa am Ball“ mit Prof. Filzmaier

Abseits der sportlichen Live-Übertragungen bietet ORF 1 ab 6. Juni (18.10 Uhr) mit „Heimspiel – Europa am Ball“ ein ganz besonderes Programmangebot für alle, die einen neuen Blick auf das Spielfeld werfen wollen. Die finden in den zwanzig zehnminütigen und täglich aufgezeichneten „Heimspiel“-Ausgaben kreative, originelle und gescheite Geschichten rund um den Fußball. Als Ergänzung zur Berichterstattung im Sport sucht „Heimspiel“ den anderen Blickwinkel. Hilfe bekommt „Heimspiel“ dabei von einer TV-Persönlichkeit, die man nicht auf den ersten Blick im Sport verortet. Dabei ist Österreichs bekanntester Politologe Peter Filzmaier nicht nur als passionierter Marathon-Läufer überaus sportaffin sondern als glühender Anhänger des FC Barcelona und Spanien-Fan durchaus Fußball-verrückt. Und so heißt es „Halbzeit im Bild“. Als Analyst wird Peter Filzmaier Trainern und Spielern auf die Sprache schauen – wie Niederlagen schön und Favoritenrollen klein geredet werden.

„Heimspiel“ bietet aber auch „Mariellas Trickkiste“: Mariella Gittler lernt in einer Folge Fußballtricks und bereitet sich auf einen Elfmeter vor. Präsentiert werden die Folgen von Philipp Maschl.

ORF 1 überträgt am 4. Juni um 12.10 Uhr live die Verabschiedung der Österreichischen Fußballnationalmannschaft durch Bundespräsident Alexander van der Bellen in der Wiener Hofburg.

Außerdem steht „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ mit Oliver Polzer vom 7. bis 11. Juni um 18.20 Uhr in ORF 1 mit „EURO spezial“-Ausgaben im Zeichen des Fußballs. Mit dabei sind Andi Ogris, Roman Mählich, Helge Payer, Lisa Makas und Kurt Garger.

Am 8. und 9. Juni bittet ORF 1 um 21.05 Uhr zweimal zur „Sprechstunde beim Teamchef“: Franco Foda empfängt dabei prominente Persönlichkeiten, die auf den ersten Blick nicht sofort mit dem Fußball assoziiert werden, die da sind: Viktor Gernot, Dirk Stermann, DJ Ötzi, Peter Filzmaier, Michael Ostrowski, Hans Knauß, Fanny Stapf, Nina Hartmann und Thomas Morgenstern.

Und ganz aktuell: ORF-Chefexperte Herbert Prohaska bittet in ORF 1 (Sendeplatz folgt) zum „Legenden-Stammtisch“. Dabei plaudert der „Jahrhundert-Spieler“ mit redefreudigen Menschen mit Fußballvergangenheit wie u. a. Toni Polster, Harald Cerny, Hans Huber und Hannes Kartnig.

ORF III widmet sich am 5. Juni in ausführlichen Dokumentationen bedeutenden Momenten der österreichischen Sportgeschichte – darunter „Rotweißroten Fußballhöhepunkten“.

Die Ö3-Hörer/innen sind via Hitradio Ö3 bei allen 51 Spielen, Szenen und Toren bei der Fußball-EM live dabei. Die Ö3-Sportredaktion berichtet aus allen Stadien quer durch Europa. Ö3 ruft auch heuer wieder die Torgarantie aus – ganz nach dem Motto „Wenn was passiert – sofort informiert“.

Der große multimediale UEFA-EURO-2020-Schwerpunkt auf sport.ORF.at, ORF Fußball und ORF-TVthek liefert den Fußballfans alles, was das Herz begehrt:

Wer via Web oder App live mit dabei sein will, kann österreichweit alle ORF-TV-Übertragungen über die ORF-TVthek-Live-Streams mitverfolgen, die auch auf sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten werden. Die gesamten Spiele sowie Highlights zum Nachsehen gibt es dann jeweils 24 Stunden lang als Video-on-Demand.

Auf sport.ORF.at und ORF Fußball steht außerdem bei allen Österreich-Spielen und weiteren Highlight-Partien in Vor- und K.O.-Runde ein multimedialer Live-Ticker bereit, der aktuell über den Stand der Dinge berichtet. Ausführliche Vor- und Nachberichte, Analysen sowie exklusive Storys der ORF.at-Reporter, die bei allen Österreich-Spielen vor Ort sind, informieren laufend über das Geschehen. Und ein umfangreicher Tabellen- und Statistikteil sorgt dafür, dass alle wichtigen Daten und Fakten jederzeit zentral abrufbar sind.

Die Videoplattform ORF-TVthek hält noch ein ganz spezielles Zusatz-Service für Fußballfans bereit: Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt bei der Fußball-WM 2018 werden auch die TV-Übertragungen der UEFA EURO 2020 via ORF-TVthek wieder in UHD-Qualität zu sehen sein.

Auch im ORF TELETEXT wird die UEFA EURO 2020 im Rahmen eines redaktionellen Schwerpunkts mit Live-Tickern, Storys und Tabellen umfassend und aktuell begleitet.

