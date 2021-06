„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“ zu „Gekaufte Schönheit: Ist sie der Weg zum inneren Glück?“

Am 4. Juni um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Schönheitsoperationen boomen – die Ärzteschaft spricht von etwa 20 Prozent mehr Kundschaft im vergangenen Jahr. Gefragt sind u. a. Faceliftings, Brustveränderungen und Fettabsaugungen. Durch Homeoffice und Maske ließen sich Eingriffe zuletzt gut verbergen. Warum entscheiden sich immer mehr Menschen für derartige Eingriffe? Wie groß ist der Druck in der Gesellschaft? Wer definiert überhaupt Schönheit? Was bringt mehr Glück und Erfolg – ein makelloser Körper oder eine schöne Seele? Und welchen Einfluss nehmen Instagram und Co.?

Darüber diskutieren am Freitag, dem 4. Juni 2021, um 22.35 Uhr in ORF 2 bei Patricia Pawlicki in „3 Am Runden Tisch“

Angelika Kirchschlager

Opernsängerin

und

Veith Moser

Plastischer Chirurg

