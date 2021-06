Diesner-Wais: Volksanwaltschafts-Berichte sind Grundlage für notwendige Veränderungen

ÖVP-Volksanwaltschaftssprecherin: Covid hat auch Arbeit der Volksanwaltschaft beeinflusst

Wien (OTS) - Die Pandemie hat sich nur auf unser privates Leben, sondern auch auf das öffentliche ausgewirkt und somit auf die Arbeit der Volksanwaltschaft. Zahlreiche Menschen suchten bei der Volksanwaltschaft um Unterstützung an. So klärte die Volksanwaltschaft die Menschen auch über die gesetzlichen Regelungen auf, machte Unklares verständlich und versuchte zwischen den Menschen und der Verwaltung zu vermitteln, dankte heute, Mittwoch, ÖVP-Volksanwaltssprecherin Abg. Martina Diesner-Wais anlässlich der dieswöchigen zweiten Sitzung des Volksanwaltschaftsausschusses der Volksanwaltschaft für ihren Einsatz und ihre Flexibilität in diesem besonderen Jahr und unterstrich die gute Zusammenarbeit. Erstmals gibt es auch einen dritten Berichtsband der Volksanwaltschaft zu Covid. „Die Berichte zeigen, was den Menschen am Herzen liegt und was man verbessern kann“, so die Abgeordnete weiter.

Natürlich ging die Volksanwaltschaft auch ihrer Arbeit als Kontrollorgan nach und zeigte Fehler und Versäumnisse der Verwaltung auf. In ihrem Bericht hält die Volksanwaltschaft aber auch fest, dass die anderen Behörden eben auch von der Pandemie überrascht wurden; Strukturen etwa zur Ausbezahlung von finanziellen Hilfen mussten in kürzester Zeit aufgebaut werden. Und auch wenn dies nicht immer schnell und reibungslos funktionierte, stellte die Volksanwaltschaft doch ein Bemühen aller Seiten fest, die Abläufe sicherzustellen.

„Die Berichte der Volksanwaltschaft werden öffentlich und politisch wahrgenommen, diskutiert und dienen immer wieder als Grundlage für notwendige wichtige Veränderungen“, so die ÖVP-Abgeordnete weiter. Im Jahr 2020 wandten sich rund 18.000 Menschen mit einem Anliegen an die Volksanwaltschaft. Das bedeutet, dass insgesamt durchschnittlich 72 Beschwerden pro Arbeitstag einlangen. „Im Laufe des letzten Jahres kann die Volksanwaltschaft somit eine mehr als eindrucksvolle Leistungsbilanz aufweisen, und wir unterstützen dieses unabhängige Organ von Seiten der Politik und des Parlamentarismus“, sagte Diesner-Wais. „Die Bürgerinnen und Bürger haben zu Recht großes Vertrauen in diese Institution.“

