ORF III zu Fronleichnam und am Freitag: „Mafia-Thementag: Mafia – Die Paten von Chicago“ und Kultfilm „Die Unbestechlichen“

Außerdem: „Wir spielen für Österreich – Automatenbüfett“, „Spielplanpräsentation der Wiener Staatsoper“ live

Wien (OTS) - Zu Fronleichnam, am Donnerstag, dem 3. Juni 2021, zeigt ORF III Kultur und Information tagsüber alle acht Folgen der Dokureihe „Mafia – Die Paten von Chicago“. Im Hauptabend folgt der Kultfilm „Die Unbestechlichen“ mit Robert De Niro. Außerdem überträgt „ORF III LIVE“ am Vormittag einen katholischen Gottesdienst aus der Stadtpfarre Pinkafeld sowie die „Spielplanpräsentation der Wiener Staatsoper“ 2021/22. Am Freitag, dem 4. Juni, lädt ORF III zum dreiteiligen Theaterabend u. a. mit „Wir spielen für Österreich – Automatenbüfett“ aus dem Akademietheater und stimmt mit einem „Kultur Heute Spezial“ aus dem Belvedere auf „Das große Klassik-Open-Air“ ein, zu dem ORF III und ARTE am Sonntag, dem 6. Juni, laden.

Donnerstag, 3. Juni

Den Programmtag zu Fronleichnam läutet ORF mit einer Ausgabe von „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (9.00 Uhr) ein, um 10.00 Uhr überträgt „ORF III LIVE“ den katholischen Gottesdienst aus der Stadtpfarre Pinkafeld.

Ab 11.45 Uhr blickt „ORF III LIVE“ zum Haus am Ring und zeigt die „Spielplanpräsentation der Wiener Staatsoper“ 2021/22 live-zeitversetzt – präsentiert von Staatsoperndirektor Bogdan Roščić, Musikdirektor Philippe Jordan und dem Direktor des Wiener Staatsballetts Martin Schläpfer. Darbietungen von Nicole Car, Diana Damrau, Kate Lindsey, Patricia Nolz, Martina Serafin, Slávka Zámečníková, Andreas Schager und Erwin Schrott sowie von Mitgliedern des Staatsopernorchesters, des Concentus Musicus Wien und des Wiener Staatsballetts sorgen für künstlerische Höhepunkte.

Der „Mafia-Themenschwerpunkt“ startet mit dem ersten Teil von „Mafia – Die Paten von Chicago: Al Capones erster Mord“ (14.15 Uhr). Spielszenen, Archivbilder und Interviews mit namhaften Personen zeichnen den Aufstieg des „Königs von Chicago“ nach. Als der New Yorker Mafia-Gangster Johnny Torrio entscheidet, seine Geschäfte in Chicago weiterzuführen, schließt sich ihm der junge Al Capone an. Es ist der Beginn einer neuen Zeit. Zügig bauen sie ein florierendes Syndikat auf, das mit Glücksspiel und Prostitution zu Reichtum kommt. Anschließend zeigt ORF III die Teile zwei bis acht.

Im Hauptabend steht der Kriminalfilm „Die Unbestechlichen“ (20.15 Uhr) von Brian de Palma aus dem Jahr 1987 auf dem Programm. Anfang der 1930er Jahre ist fast ganz Chicago in der Hand des korrupten Gangsters und Alkoholschmugglers Al Capone (Robert De Niro). Mit dem Schmieren von Politikern, Beamten und Polizisten hat er ein undurchdringbares Netz von Korruption und Verrat aufgezogen, dem die Staatsgewalt nichts entgegenzusetzen hat. Erst als der idealistische Cop Elliott Ness (Kevin Costner) den aussichtslosen Job annimmt, belastendes Material gegen Al Capone zu sammeln, kommt Bewegung in den Fall. Danach gibt es die ersten vier Folgen von „Mafia – Die Paten von Chicago“ (ab 22.10 Uhr) zum Wiedersehen.

Freitag, 4. Juni

Am Freitagmorgen liefert „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) wieder einen Nachrichtenüberblick. Im Vorabend meldet sich „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) mit einer Spezialsendung aus dem Belvedere, wo ORF III und ARTE am Sonntag, dem 6. Juni, zu einem der ersten Freiluft-Konzertereignisse dieser Saison laden – dem „Großen Klassik-Open-Air“. Unter der Leitung der US-amerikanischen Dirigentin Karina Canellakis musizieren die Wiener Symphoniker und der Wiener Singverein unter der Chorleitung von Johannes Prinz gemeinsam mit den Klassikstars Camilla Nylund, Piotr Beczała, Patricia Nolz und Ryan Speedo Green. Miteinander tragen sie Ludwig van Beethovens neunte Symphonie – eine Botschaft der Freiheit und Gemeinschaft – in die Welt.

Im Hauptabend präsentiert „So ein Theater“ die Komödie „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“ (20.15 Uhr). Fritz Muliar inszenierte das Stück 2005 in den Wiener Kammerspielen und übernahm dabei selbst die Hauptrolle. Papst Albert IV. möchte bei einem Staatsempfang in New York dem offiziellen Zeremoniell entfliehen und gerät an Samuel Leibowitz (Martin Zauner), einen New Yorker Taxifahrer mit besonderen Ideen. Anschließend folgen „Sternstunden des Humors – Otto Schenk“ (21.45 Uhr).

Zum Abschluss präsentiert „Wir spielen für Österreich“ Anna Gmeyners „Automatenbüfett“ (23.00 Uhr) in einer Inszenierung von Barbara Frey aus dem Wiener Akademietheater. In dem Stück aus dem Jahr 1932 wird die junge Frau Eva (Katharina Lorenz) von Herrn Adam (Michael Maertens) vor dem Selbstmord im Fischteich gerettet. Dieser bringt sie daraufhin ins Automatenbüfett. Mit Hilfe von Evas Ausstrahlung möchte Adam nun die im Restaurant anwesenden Lokalhonoratioren von seinen visionären Plänen der Fischzucht-Industrie überzeugen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at