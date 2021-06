„Bewusst gesund – Das Magazin“ über minimalinvasiv-laparoskopische Eingriffe, Resilienz und Turnen für die Psyche

Außerdem am 5. Juni in ORF 2: Gesundes zum Selbermachen aus dem Wald; Prof. Meryn informiert über Ursachen & Therapien bei gestörtem Speichelfluss

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 5. Juni 2021, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Notoperation – kleine Löcher statt großer Schnitte

Bereits im 19. Jahrhundert gab es die ersten Versuche mit minimalinvasiven Eingriffen am Urogenitaltrakt und seit den 1980er Jahren werden Bauchoperationen meist laparoskopisch, also minimalinvasiv, ohne großen Bauchschnitt durchgeführt. Anfänglich waren es Gallenblasen- oder Blinddarmentfernungen, die allerdings bei den Chirurginnen und Chirurgen, die große Bauchschnitte gewohnt waren, zunächst auf große Skepsis stießen. Mittlerweile ist die Technik so gut etabliert, dass auch akute Fälle ohne großen Schnitt behandelt werden können, wie ein Beispiel in „Bewusst gesund“ zeigt. Eine Wienerin überstand dank minimalinvasiv-laparoskopischer Eingriffe zwei schwere Operationen sehr gut. Die 63-jährige ist froh, dass kein großer Bauchschnitt erforderlich war. Gestaltung: Christian Kugler.

Seelensport – Turnen für die Psyche

Nach dem tragischen Verlust ihrer Schwester verlor Katrin Biber ihren Lebensmut. Die Tirolerin schluckte ihre Trauer und Wut hinunter und versuchte weiterzuleben. Doch die damals 27-Jährige fühlte sich zunehmend kraftlos. Erst im Workout fand sie ein Ventil für ihre unterdrückten Emotionen. Fortan entwickelte die junge Frau ein Trainingskonzept aus ihren Erfahrungen. Katrin Biber nutzt Kraftübungen, um Gefühle auszuleben. Durch „Seelensport“ kann Trauer, Wut und Angst bewältigt werden oder zumindest dabei helfen. Gestaltung: Vroni Brix.

Resilienz

Manche Menschen entwickeln im Laufe ihres Lebens eine Art psychische Widerstandskraft gegenüber schwerwiegenden Lebensereignissen und chronischem Stress – die sogenannte Resilienz. Die Wurzeln für die Entwicklung von Resilienz liegen einerseits in der Person selbst und andererseits in der Lebensumwelt. Eigenschaften wie Optimismus, ein positives Selbstwertgefühl sowie liebevolle und unterstützende Beziehungen zu Eltern, Erwachsenen und Gleichaltrigen in der Kindheit wirken sich günstig auf die eigene Widerstandskraft aus. Resilienz ist uns jedoch nicht unbedingt in die Wiege gelegt, sondern lässt sich trainieren: von jedem Menschen, zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben. Dazu ist Psychologin Dr. Bettina Schützhofer zu Gast.

Schätze des Waldes – Gesundes zum Selbermachen

Der Wald ist Ort der Ruhe und Entspannung. Und er birgt auch reichhaltige aromatische Schätze für Gesundheit, Körperpflege und Wohlbefinden. Kräuterexpertin Doris Kern begibt sich regelmäßig auf Erkundungstour in die heimischen Wälder. Aus Nadeln, Blättern und Früchten verschiedener Waldpflanzen stellt sie wohltuende Produkte her. Vom Birken-Körperöl über Fichtenwipfel-Pralinen bis zur Waldsauerklee-Butter – altes Wissen wird dabei neu und kreativ interpretiert. Gestaltung: Silke Tabernik.

Störung des Speichelflusses

Einen bis eineinhalb Liter Speichel produzieren wir pro Tag, ohne ihn könnten wir vieles gar nicht schlucken. Bei Nervosität wird der Mund trocken, bei gutem Essen läuft einem sprichwörtlich das Wasser im Mund zusammen. Doch der Speichelfluss kann auch gestört sein. Über Ursachen und Therapien informiert Univ.-Prof. Siegfried Meryn.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at