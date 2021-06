„Deckmann“ bei „Was gibt es Neues?“ am 4. Juni in ORF 1

Mit Lainer, Leeb, Rudle, Roubinek und Gernot

Wien (OTS) - König Fußball übernimmt nun bald das Zepter und so ist das Thema der letzten Sendung vor der Sommerpause natürlich die Fußball-Europameisterschaft! Oliver Baier hat in „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 4. Juni 2021, um 21.55 Uhr in ORF 1 ein spielstarkes Team aufgestellt: Günther Lainer, Magda Leeb, Gerold Rudle, Rudi Roubinek und Viktor Gernot lassen jedenfalls keine Pointe aus, wenn sie z. B. den Begriff „Deckmann“ enträtseln.

Die Promifrage steuert die ORF-Moderatorin und frisch gebackene Romy-Preisträgerin Kristina Inhof bei – sie möchte wissen, warum in einem Fußballmatch der estnischen Liga ein Spieler bereits nach 13 Sekunden ausgetauscht wurde?

