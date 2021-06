Karas: "Scheinwerfer auf Steuertrickser richten"

Karas begrüßt Einigung auf öffentliche länderspezifische Berichtspflicht für multinationale Unternehmen - Wichtiger, lange überfälliger Erfolg

Brüssel (OTS) - "Das ist ein wichtiger Erfolg für mehr Steuertransparenz. Es war lange überfällig, den Scheinwerfer auf Steuertrickser zu richten. Es ist ungerecht und unfair, wenn manche große Firmen ihre Gewinne nur aus Gründen der Steuervermeidung von einem Land ins andere verschieben und dadurch ihre Steuerlast bisweilen auf niedrige einstellige Prozentsätze drücken, während heimische Klein- und Mittelunternehmen im Schnitt 26 Prozent Steuern zahlen. Das Europaparlament kämpfte seit Jahren dafür, dass Konzerne und andere Großunternehmen mit einem Nettoumsatz ab 750 Millionen Euro öffentlich enthüllen müssen, wie viel Umsatz, Gewinn und Mitarbeiter sie in Ländern ihrer Geschäftstätigkeit haben und wie viel Steuern sie dort zahlen. Das ist weltweit die erste und einzige derartige Regelung", sagt Othmar Karas, Vizepräsident des Europaparlaments und Vizevorsitzender des Steuerausschusses, zur Einigung auf die öffentliche länderspezifische Berichtspflicht (Public Country-by-Country-Reporting) zwischen den Verhandlern des Europaparlaments und der Mitgliedstaaten (unter Vermittlung der EU-Kommission/"Trilog").

"Bis zu 70 Milliarden Euro an potenziellen Einnahmen verlieren die EU-Mitgliedstaaten allein durch die Steuervermeidung großer Firmen laut Schätzungen der EU-Kommission. Bei der Bankenregulierung, die ich als Chefverhandler des Europaparlaments federführend mitgestaltet habe, haben wir bewiesen, dass das Prinzip der öffentlichen länderspezifischen Berichtspflicht funktioniert", erläutert Karas. "Schon im ersten Jahr der Offenlegungspflicht ist ans Licht gekommen, dass europäische Banken 628 Millionen Euro Gewinne in Staaten lukriert haben, in denen sie keine einzige Person beschäftigen. Die öffentliche Berichtspflicht löst das Problem der Steuervermeidung zwar noch nicht. Doch sie hilft dabei, zu verstehen, wo man ansetzen muss, um den Steuertricksern das Handwerk zu legen. Diesen wichtigen Schritt gehen wir mit der aktuellen Einigung jetzt. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse der neuen öffentlichen Berichtspflicht für potenzielle Steuertrickser." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Othmar Karas MEP, Tel.: +32-2-28-45627,

othmar.karas @ ep.europa.eu



Wolfgang Tucek, EVP-Pressedienst, Tel.: +32-484-121431,

wolfgang.tucek @ ep.europa.eu