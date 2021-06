AVISO Presseaktion: Lasst den Klimaschutz und die Erneuerbaren nicht in der Luft hängen

Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz muss JETZT auf den Boden gebracht werden, fordern Erneuerbaren-Verbände sowie Klima- und Umweltorganisationen

Wien (OTS) - Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie schnell Gesetze im Parlament auch mit großer Mehrheit beschlossen werden können. Jetzt heißt es nach vorne blicken und dieselbe Umsetzungsenergie an den Tag zu legen und auch beim Klimaschutz und bei der Energiewende im Parlament gute Gesetze zu beschließen. Seit acht Jahren diskutieren wir bereits die dringend notwendige große Umgestaltung des Ökostromgesetzes. Seit zweieinhalb Jahren wird in Österreich über ein Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) gesprochen und seit dreieinhalb Monaten liegt das Gesetz nun schon zur Verhandlung im Parlament. Noch vor der Sommerpause muss es endlich zum Schulterschluss im Parlament kommen und zu dem Beschluss eines zukunftsfähigen und praktikablen EAGs, um mit der Energiewende, der Schaffung neuer grüner Arbeitsplätze und dem Investitionsturbo endlich losstarten zu können. Lasst den Klimaschutz und die Erneuerbaren nicht in der Luft hängen! EAG JETZT!

Der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ), GLOBAL 2000 und das Klimavolksbegehren laden zur Presseaktion auf dem Heldenplatz ein:

Mit einer exzellent zur Fotodokumentation tauglichen Aktion zeigen wir Ihnen, wie es um die Erneuerbaren Energien und die Klimawende in Österreich geradesteht!

Termin: Dienstag, 8. Juni 2021 um 9:30 Uhr

Ort: Heldenplatz, 1010 Wien

Als Gesprächspartner*innen stehen Ihnen zur Verfügung:

Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin EEÖ

Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher GLOBAL 2000

Klimavolksbegehren

Die Geschäftsführer*innen der Erneuerbaren-Verbände

Für weitere Detailfragen stehen auch Ansprechpartner*innen der mitwirkenden Organisationen zur Verfügung.



Wir bitten um Anmeldung zur Pressekonferenz an office @ erneuerbare-energie.at oder telefonisch unter +43 (0)1 25 32 113.

Datum: 08.06.2021, 09:30 - 11:00 Uhr

Ort: Heldenplatz

1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Erneuerbare Energie Österreich

Hannah Hatos

+43 (0)664 8818 1620

hannah.hatos @ erneuerbare-energie.at

www.erneuerbare-energie.at