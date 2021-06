PHARMIG mit neuem Legal Counsel

Wien (OTS) - Mit 1. Mai 2021 hat Dr. Barbara Forster die Verantwortung für alle Rechtsbelange und Compliance-Prozesse in der PHARMIG übernommen. In ihrer Funktion als Legal Counsel berichtet die promovierte Juristin ab sofort direkt an PHARMIG-Generalsekretär Mag. Alexander Herzog, ist ein Bindeglied zwischen Verband und Mitgliedsunternehmen und zeichnet für die Weiterentwicklung des PHARMIG Verhaltenscodex und den Bereich Compliance verantwortlich. Forster bringt umfangreiche Erfahrungen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene mit, verfügt über eine juristisch vielseitige Ausbildung, ist erfahren im Austausch mit Institutionen und Behörden und mit den gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen sowohl auf dem österreichischen als auch dem europäischen Rechtsgebiet bestens vertraut.



Alexander Herzog, Generalsekretär der PHARMIG freut sich auf die Zusammenarbeit: „Mit Barbara Forster haben wir eine vielseitig ausgebildete Juristin an Board, die erfahren ist im Austausch mit Institutionen und Behörden und die mit den Rechtsvorschriften auf EU und nationaler Ebene bestens vertraut ist. In der Vertretung unserer Mitgliedsunternehmungen legen wir besonderen Wert darauf, die Services, die wir für unsere Mitglieder bieten, höchst professionell auszuführen.“



Barbara Forster sagt über ihr neues Aufgabengebiet: „Gelebte Compliance ist ein echter Erfolgsfaktor für Unternehmen. Die Einhaltung der umfassenden Regularien in allen Lebensphasen eines Arzneimittels und das Agieren der Pharmaindustrie mit den Partnerinnen und Partnern im Gesundheitssystem auf Augenhöhe sind zentrale Prozesse, deren Wichtigkeit weiter steigt. So freue ich mich mit meiner Erfahrung, die Zukunft des Verbandes, aber auch der pharmazeutischen Industrie in Österreich mitzugestalten.“



Barbara Forster studierte in Wien und Stockholm Rechtswissenschaften und absolvierte eine Schwerpunktausbildung in Medizinrecht. Ihre beruflichen Stationen führten sie u. a. über das Europäische Verbraucherzentrum Österreich und die Austrian Mission to the United Nations in New York in die Österreichische Parlamentsdirektion, wo Barbara Forster in der Stabstelle Interne Revision, Compliance und Cybersecurity mit Schwerpunkt auf Projekte im Bereich Compliance und Interne Revision tätig war. Ihre neue Funktion übernimmt sie von Mag. Manuela Krammer, die die Abteilung Legal Affairs in der PHARMIG bis zum Beginn ihrer Karenz im Mai aufgebaut und geleitet hat.

Über die PHARMIG: Die PHARMIG ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Pharmaindustrie. Derzeit hat der Verband ca. 120 Mitglieder (Stand Juni 2021), die den Medikamenten-Markt zu gut 95 Prozent abdecken. Die PHARMIG und ihre Mitgliedsfirmen stehen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im Gesundheitswesen und sichern durch Qualität und Innovation den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt.

