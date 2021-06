Tierschutz/ Czernohorszky: „LandesveterinärreferentInnen setzen wichtigen Schritt gegen illegalen Welpenhandel!“

Wien (OTS) - Der illegale Handel mit Welpen ist der Stadt Wien schon seit längerem ein Dorn im Auge – jetzt wurden dazu auch in der Konferenz der LandesveterinärreferentInnen wichtige Schritte gesetzt. „Eine Verschärfung des EU-Tiergesundheitsrechts sieht vor, dass es keinen legalen Handel von Welpen unter 15 Wochen nach Österreich mehr geben soll. Die Bundesländer richten jetzt ein gemeinsames Ersuchen an Minister Mückstein, dass er auch die entsprechende Veterinärbehördliche Binnenmarktverordnung an das verschärfte EU-Recht anpasst“, betont der für Tierschutz zuständige Wiener Landesrat Jürgen Czernohorszky. „Dann dürfen im Handel nur mehr Hunde und Katzen mit gültiger Tollwutimpfung und damit einem Mindestalter von 15 Wochen nach Österreich gebracht werden.“

Bereits jetzt ist es seit Ende April nach dem neuen EU-Tiergesundheitsrecht verboten, sich als Privatperson Hunde und Katzen aus dem Ausland liefern zu lassen. Solche Fälle werden von der Veterinärbehörde kontrolliert und ausnahmslos zur Anzeige gebracht.

„Minister Mückstein hat uns in unserem gestrigen Treffen die Unterstützung unseres Anliegens zugesagt“, so Czernohorszky. „Das ist ein sehr wichtiger und erfreulicher nächster Schritt gegen illegalen Welpenhandel.“

Weitere Maßnahmen müssten aber folgen: „Zur Regulierung des legalen Tierhandels bedarf es mehrerer Maßnahmen auf Bundesebene: Und zwar eine Änderung des Bundestierschutzgesetzes und eine Erfassung aller österreichischer Züchter - gewerblich und private- in einer Datenbank, damit eine lückenlose Kontrolle für die Behörden möglich ist und auch das Feilbieten auf Internetplattformen nur mehr solchen registrierten Züchtern möglich ist!“ Auch diese Anregungen seien vom Ministerium positiv aufgenommen worden.

„Unser dringender Appell an alle Hunde-Fans ist aber: Bestellen Sie keine Tiere im Internet! Diese Tiere werden meist aus dem Ausland geliefert, sind oft schwer krank und schlecht sozialisiert! Informieren Sie sich vor dem Kauf von Welpen bei ExpertInnen - in Wien beraten dazu alle AnbieterInnen der Hunde-Sachkunde!“ so Jürgen Czernohorszky abschließend.

