SOS-Familientipps: Wie rede ich mit meinem Kind über Sexualität?

Wenn Kinder Fragen zu Sex haben, kommen Eltern oft ins Straucheln. Die Rat auf Draht Elternseite hat Tipps für einen entspannten Umgang mit intimen Themen.

Wien (OTS) - „Vielen Eltern fällt schwer, mit ihren Kindern über Sexualität zu sprechen. In unseren Online-Beratungen auf elternseite.at erreichen uns häufig Fragen dazu“, so Corinna Harles, Psychologin bei der Rat auf Draht Elternseite. Wie reagiert man passend, wenn sich Kleinkinder „da unten“ berühren? Wie bereite ich mich als Vater oder Mutter gut vor, um Fragen des Nachwuchses altersgerecht zu beantworten? Und wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Aufklärungsgespräch?



Für diese und andere Fragen startet die Rat auf Draht Elternseite gemeinsam mit Hil-Foundation das digitale Aufklärungsprojekt „Alles klar?!“. Es soll Eltern sexualpädagogisches Wissen offen und vorurteilsfrei vermitteln und dabei unterstützen, mit Kindern Sexualität zu thematisieren.



Die Expertin rät etwa, nicht auf den passenden Moment zu warten, sondern Sexualerziehung von Beginn an in den Alltag zu integrieren. Außerdem ist es wichtig, Gefühle anzusprechen und Fragen ernst zu nehmen. Denn sobald Kinder zu fragen beginnen, sind sie auch alt genug für Antworten – natürlich immer dem Alter des Kindes entsprechen formuliert.



Konkrete Anregungen finden Sie in den SOS-Familientipps.



Mehr Infos unter: www.elternseite.at/alles-klar

