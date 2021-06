Sicherheit als oberste Prämisse

Huawei besteht als erstes Unternehmen weltweit 3GPP-SCAS-Test und GSMA-NESAS-Evaluierung

Wien (OTS) - Verschiedene Produkte und Komponenten von Huawei haben die von 3GPP definierten 5G Core (5GC) Security Assurance Specifications (SCAS)-Tests bestanden. Die Tests wurden von SGS Brightsight in den Niederlanden durchgeführt und der Testbericht auf der GSMA-Website veröffentlicht. Durch die zu 100 Prozent positive Absolvierung der Bewertung und Tests ist Huawei das erste Unternehmen weltweit, das die vollständige NESAS-Bewertung der GSMA bestanden hat. Die GSMA wurde im Jahre 1987 als weltweite Industrievereinigung gegründet und vertritt heute mehr als 800 Mobilfunkanbieter weltweit.

Für die Evaluierung selbst handelt es sich bei NESAS um eine standardisierte Cybersicherheitsbewertung, die von GSMA und 3GPP zusammen mit den wichtigsten internationalen Netzwerkbetreibern, Ausrüstungsanbietern, Branchenbegleitern und Aufsichtsbehörden gemeinsam skizziert wurde. NESAS umfasst Sicherheitsbewertungen von Anbieterentwicklungs- und Produktlebenszyklusprozessen sowie Sicherheits-Assurance-Spezifikationen und fungiert als ein branchenweites Bewertungsframework für die Netzwerksicherheit, das effizient und offen für Weiterentwicklungen ist. Es misst objektiv, wie sicher ein Netzwerkprodukt ist.

NESAS als Stresstest für die gesamte Branche

NESAS bietet der Mobilindustrie Bedrohungsanalysen, Definitionen für kritische Assets, eine Methodik zur Sicherheitsgewährleistung und allgemeine Sicherheitsgewährleistungsanforderungen. Das einheitliche Design des Bewertungsprozesses vermeidet einseitige Bewertungen und widersprüchliche Sicherheitsanforderungen in verschiedenen Märkten. Darüber hinaus ist es stets offen für Feedback von verschiedenen Stakeholdern und wird sich mit regelmäßigen Veröffentlichungen weiterentwickeln.

SGS Brightsight wurde vor 35 Jahren in den Niederlanden gegründet und beschäftigt mehr als 100 erfahrene Fachleute. Es ist das weltweit größte Evaluierungslabor für Cybersicherheit mit weltweit anerkannten Evaluierungsergebnissen. SGS Brightsight führte die Sicherheitstests für die Produkte und Komponenten von Huawei durch, die allgemeine Sicherheit, Servicefunktionssicherheit, Übertragungssicherheit und O&M-Sicherheit abdeckten. Alle genannten Prüfungen wurden von Huawei laut dem abschließenden Prüfbericht zu 100 Prozent bestanden.

Das Vertrauen in Produkte und Dienstleistungen in der sensiblen Telekommunikationsbranche sollte in erster Linie auf objektiv überprüfbaren Details basieren, die wiederum primär auf gemeinsamen Standards fußen. NESAS bietet standardisierte Sicherheitsmechanismen für den Kommunikationshandel. Es ist bekannt für seine Wissenschaftlichkeit und Anpassungsfähigkeit, für seine Umweltfreundlichkeit, Offenheit und Globalität aber auch für sein Engagement für die kontinuierliche Weiterentwicklung.

Huawei ist ein aktiver Teilnehmer und engagiert sich dafür, GSMA und 3GPP bei der Entwicklung einer weltweit standardisierten Sicherheitsbewertung zu unterstützen. Als solche ermutigen sie andere führende Anbieter der Branche, NESAS einzuführen, um ihre nachhaltige Entwicklung als globale Netzwerksicherheitsstandards zu fördern.





