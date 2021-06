Bildungspioniere Robo Wunderkind und Teach for Austria starten Pilotprojekt “Alle Kinder sind Wunderkinder”

Das Pilotprojekt unterstützt PädagogInnen und Kinder speziell an Kindergärten und Schulen mit besonders großen Herausforderungen beim Einstieg in Coding und Robotik.

Wien (OTS) - Während die Diskussionen rund um die Digitalisierung der Schule weiterlaufen, dreht sich seit April 2021 in ausgewählten Kindergärten und Mittelschulen in Wien und Niederösterreich alles um die Themen Coding und Robotik.

Die Nonprofit-Organisation Teach for Austria und das preisgekrönte Wiener Edtech-Unternehmen Robo Wunderkind haben die Initiative “Alle Kinder sind Wunderkinder” ins Leben gerufen, um gemeinsam mit LehrerInnen und SchülerInnen das zu erarbeiten, was jetzt wirklich in den Kindergärten und Schulen zählt:

PädagogInnen zu motivieren und ihnen das notwendige Werkzeug in die Hand zu geben, um digitale Bildung, moderne Methoden und spannenden Unterricht ins Klassenzimmer zu bringen.

SchülerInnen beim Entdecken ihrer Talente und Selbsteinschätzung zu begleiten und ihnen aufzuzeigen, dass sie alle Wunderkinder sind.

Bildung muss für Chancenfairness sorgen

“ Ich denke, dass Bildung den Auftrag hat, zeitgemäß zu sein. Die notwendigen Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts zu erarbeiten, muss ein fixer Bestandteil in den Lehrplänen werden, um für Chancenfairness zu sorgen. Auch deshalb haben wir uns für eine Zusammenarbeit mit Teach for Austria entschieden, um Kindern mit erschwertem Zugang zu digitaler Bildung zu unterstützen, ihre Fähigkeiten in einer digitalen Welt zu entdecken. Jedes Kind kann durch den gezielten Einsatz von digitalen Tools ein Pionier von morgen werden”, erklärt Anna Iarotska, CEO & Co-Gründerin Robo Wunderkind die Kooperation mit Partner Teach for Austria.

“ Leider entscheidet in Österreich viel zu oft die Bildung und das Einkommen der Eltern über den Bildungserfolg der Kinder und nicht deren Potenziale. Wir freuen uns sehr, dass durch die Kooperation mit Robo Wunderkind nun auch sozial belastete Kindergarten- und Schulstandorte Zugang zu modernsten Werkzeugen zur Wissensvermittlung erhalten. Wir hoffen, dass nach der Pilotphase noch viele weitere Teams aus Teach For Austria Fellows und regulären Lehrkräften und PädagogInnen Kindern den Einstieg in die Welt von Coding und Robotik ermöglichen”, ergänzt Christoph Seda, verantwortlich für die Kommunikation von Teach For Austria.

“Alle Kinder sind Wunderkinder” stärkt Digitalkompetenz der PädagogInnen in drei Monaten



Das ambitionierte Pilotprojekt “Alle Kinder sind Wunderkinder” startete im April 2021 mit der Einschulung der teilnehmenden PädagogInnen an den Schulstandorten in Wien und Niederösterreich in die Anwendung der Robo Wunderkind Education Kits (Robotik Baukästen von Robo Wunderkind).

Robo Wunderkind - mittlerweile seit drei Jahren fest im österreichischen Bildungssystem verankert - übernimmt dabei die Schulungskonzeption und -durchführung und betreut die PädagogInnen über den gesamten Projektzeitraum bis Ende Juni. Binnen drei Monate implementieren die PädagogInnen nun mit gestärktem Rücken und fachlicher Unterstützung, Coding und Robotik in ihren Unterricht.

Im Juli 2021 wird die Initiative von der kirchlich pädagogischen Hochschule Wien Krems unter der Leitung von HS-Prof. Mag. Dr. Sonja Gabriel, MA, MA evaluiert und die Projektergebnisse werden im Rahmen einer Konferenz von den Projektinitiatoren veröffentlicht.

Erste Rückmeldungen konnten von den teilnehmenden PädagogInnen bereits eingeholt werden:

“ Robo Wunderkind ist ein großartiges Projekt, um den Kids die Basics des Programmierens beizubringen. Sie haben sehr viel Spaß daran und sind in ihrem Tatendrang kaum zu bremsen. Auch mir als Neuling auf diesem Gebiet ermöglicht es einen sehr schnellen und einfachen Einstieg in die Welt des Programmierens, sodass ich meine neu erworbenen Kenntnisse effektiv an meine Schüler und Schülerinnen weitergeben kann. ”

Irene Pretl, Pädagogin und Teach for Austria Fellow in der Mittelschule Traiskirchen.

“Wir arbeiten bereits seit Ende April - mit großen Interesse der Kinder - am Projekt Robo Wunderkind. Das Projekt hat sich relativ schnell im Kindergarten etabliert und ein zusätzliches Lernfeld rund um das Thema Robotik in der Gruppe geschaffen. Bei der Umsetzung in der Kleingruppe von zwei bis vier Kindern wird die Kreativität und die räumliche Vorstellungskraft der Kinder maßgeblich gefördert, sodass sie schon eigenständig mit den Baukästen arbeiten, was sie ihnen viel Freude bereitet.”

Anton Klaghofer, Pädagoge und Teach for Austria Fellow im Kindergarten Kinderfreunde, Rinnböckstraße 55, 1110 Wien.



Teilnehmende Mittelschulen und Kindergärten:

MS Staudingergasse - Staudingergasse 6, 1200 Wien

KG Wiener Kinderfreunde - Rinnböckstraße 55, 1110 Wien

MS Traiskirchen - Johann-Wolfgang-Goethe-Straße 4, 2514 Traiskirchen

KG Kinderfreunde Hütteldorferstraße - Pouthongasse 23, 1150 Wien

KG Stadt Wien Kindergärten - Holeypl. 3, 1100 Wien





Über Robo Wunderkind

Robo Wunderkind ist ein EdTech-Unternehmen mit Hauptsitz in Wien und ist bereits in mehr als 500 Schulen in über 20 Ländern im Einsatz. Kinder im Alter von fünf bis 12 Jahren können mit den Baukästen von Robo Wunderkind ihre eigenen Roboter bauen und programmieren.



Über Teach for Austria

Das Ziel der österreichische Bildungsinitiative Teach For Austria ist es, dass 2050 jedes Kind die Chance auf einen erfolgreichen Bildungsweg und damit auf ein gutes Leben hat – egal, wie viel Geld oder Bildung seine Eltern haben.

